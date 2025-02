I dati dei clienti Enterprise di OpenAI rimarranno in Europa

La sovranità dei dati richiesta dai clienti Enteprise di OpenAI in Europa è al centro del nuovo annuncio appena giunto dall’organizzazione di Sam Altman. Più nel dettaglio, riguarda gli utenti che hanno scelto di fare affidamento alle soluzioni Enterprise ed Edu (a partire da quelle legate a ChatGPT) e alla piattaforma API. In estrema sintesi, potranno scegliere di conservare e di elaborare le informazioni entro i confini del vecchio continente, con pieno rispetto delle normative vigenti.

OpenAI e data residency per i clienti Enterprise europei

Prendiamo come riferimento il comunicato stampa giunto in redazione, per capire quali sono le caratteristiche della data residency appena confermata per il vecchio continente.

Crittografia avanzata per salvaguardare la riservatezza e l’integrità delle informazioni, durante l’archiviazione e la trasmissione attraverso le reti;

per salvaguardare la riservatezza e l’integrità delle informazioni, durante l’archiviazione e la trasmissione attraverso le reti; nessun addestramento sui dati dei clienti Enterprise, Edu o API per impostazione predefinita;

sui dati dei clienti Enterprise, Edu o API per impostazione predefinita; protezione completa delle informazioni, conforme a GDPR, CCPA e altre leggi sulla privacy oltre che agli standard CSA STAR e SOC 2 Type 2;

delle informazioni, conforme a GDPR, CCPA e altre leggi sulla privacy oltre che agli standard CSA STAR e SOC 2 Type 2; DPA completo per chiarire ruoli e responsabilità ai sensi del GDPR e di altre normative sulla privacy, per aiutare le organizzazioni a rispettare gli obblighi di conformità.

Stando a quanto dichiarato, l’annuncio odierno è il risultato del continuo lavoro per rendere le funzionalità di OpenAI compliant in materia di privacy, sicurezza e conformità dei dati . Come noto, privacy, sicurezza e conformità sono aspetti di fondamentale importanza nell’ambito dell’intelligenza artificiale, soprattutto in Europa, dove il GDPR e le altre normative vigenti costringono al rispetto di paletti più stringenti rispetto a quanto avviene altrove, ad esempio oltreoceano.

L’organizzazione, fresca di restyling con l’introduzione di una nuova identità visuale e in procinto di raggiungere il grande pubblico con il suo primo spot televisivo, sa bene quanto una corretta modalità di gestione dei dati sia fondamentale, nell’ottica di uno sviluppo futuro sostenibile, anche alla luce di alcuni errori commessi in passato.