OpenAI ha scelto Google Cloud per la sua AI?

Se confermata, la collaborazione tra OpenAI e Google Cloud potrebbe avere il potenziale di spostare gli equilibri nell’ambito AI. A riportare l’indiscrezione è stata Reuters, citando tre diverse fonti ritenute a conoscenza dell’accordo, ma per ovvie ragioni rimaste anonime. Le due società non hanno rilasciato commenti in merito e lo stesso vale per Microsoft, da lungo tempo legata all’azienda di ChatGPT.

Google Cloud nuovo fornitore di OpenAI?

La partnership sarebbe stata oggetto di discussioni tra le parti nel corso degli ultimi mesi, fino a raggiungere la stretta di mano a maggio. I termini economici non sono trapelati e ancora manca l’annuncio ufficiale. Da verificare se e come, in caso di ufficialità, avrà un impatto sullo Stargate Project svelato all’inizio del 2025 e che prevede un investimento da 500 miliardi di dollari entro i prossimi quattro anni, per realizzare data center localizzati negli Stati Uniti e in altri paesi. L’iniziativa coinvolge anche SoftBank, Oracle, MGX, Arm, NVIDIA e la stessa Microsoft.

OpenAI ha necessità immediata di potenziare l’infrastruttura cloud su cui poggiano ChatGPT e gli altri suoi servizi, per far fronte a una domanda in costante crescita per quanto riguarda la capacità di elaborazione delle richieste ricevute dagli utenti e la fase di addestramento dei nuovi modelli. Proprio ieri, il chatbot è stato messo fuori uso da un down prolungato.

Utilizzare il condizionale è d’obbligo, in attesa di conferme, ma possiamo già affermare che per Google si tratterebbe di una vittoria. Ricordiamo che le sue realtà sono concorrenti su più fronti: quello inerente agli assistenti AI (bigG controlla Gemini) e nel settore delle ricerche online.

Subito dopo l’uscita dell’indiscrezione, le azioni della parent company Alphabet hanno fatto registrare un aumento pari a circa il 2%, mentre quelle di Microsoft (fin dal 2022 partner esclusivo di OpenAI con il cloud di Azure) una flessione inferiore all’1%.