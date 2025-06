OpenAI e Jony Ive non progettano un'indossabile

OpenAI ha acquisito la startup io fondata da Jony Ive perché vuole progettare un dispositivo AI. Non ci sono dettagli su questo misterioso prodotto, ma sicuramente non sarà un’indossabile. La conferma indiretta arriva dai documenti relativi al procedimento legale avviato in seguito alla denuncia per violazione del marchio presentata da IYO (PDF).

Nessun auricolare AI

OpenAI ha avviato una collaborazione con Jony Ive attraverso l’acquisizione della sua startup per 6,5 miliardi di dollari. In seguito alla denuncia di IYO e all’ordine restrittivo temporaneo ricevuto dal tribunale, l’annuncio della partnership è stato eliminato. L’azienda guidata da Sam Altman ha rimosso anche il video pubblicato su YouTube, ma è ancora presente nel profilo del CEO.

OpenAI ha presentato ricorso contro l’ordine restrittivo temporaneo (PDF). Nel documento è scritto che sono stati acquistati 30 auricolari di vari produttori. Tang Tan, Chief Hardware Officer di io, ha ordinato gli auricolari One LTE di IYO, ma non sono mai arrivati.

Nella sua dichiarazione (PDF) in supporto al ricorso di OpenAI, Tan afferma che il dispositivo menzionato da Altman nel video non esiste. Il design non è stato ancora finalizzato e non sarà in vendita prima del 2026. Il dirigente conferma però che non saranno auricolari in-ear.

OpenAI e io hanno valutato la possibilità di realizzare un dispositivo indossabile, ma è stata scartata. Altman e Ive avevano già escluso gli smartphone. Secondo il Wall Street Journal sarà un dispositivo senza schermo. Quale prodotto AI verrà annunciato nel 2026 rimane un mistero.