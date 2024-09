OpenAI: nuovo modello Strawberry in arrivo su ChatGPT

OpenAI prevede di rilasciare Strawberry, il suo nuovo modello AI incentrato sul ragionamento, come parte di ChatGPT nelle prossime settimane, secondo quanto riportato da The Information. Questo nuovo modello dovrebbe offrire un’esperienza diversa rispetto alla linea esistente di OpenAI, con un’enfasi particolare sulla gestione di compiti complessi che richiedono un ragionamento più approfondito.

Cos’è Strawberry di OpenAI

La caratteristica principale di Strawberry è la capacità di “pensare” prima di fornire risposte, impiegando dai 10 ai 20 secondi per elaborare una domanda prima di rispondere. Questa pausa intenzionale è pensata per automatizzare una sorta di catena di pensieri che dovrebbe migliorare l’accuratezza delle risposte. Ciò è particolarmente utile per le query più complesse o in più fasi, in cui gli utenti potrebbero altrimenti dover guidare il modello attraverso istruzioni dettagliate o utilizzare vari trucchi.

Questo tipo di capacità di ragionamento dovrebbe semplificare compiti come la codifica e la risoluzione di intricati problemi matematici, ma anche prestarsi a compiti aziendali, come la generazione di strategie di marketing dettagliate o piani di esecuzione settimana per settimana.

Anche se Strawberry sarà integrato in ChatGPT, funzionerà come un’offerta separata. Gli utenti potranno selezionarlo da un menu a tendina all’interno del servizio, anche se non sono ancora chiari i dettagli specifici su come verrà offerto. È importante notare che questa versione di Strawberry gestirà solo le domande basate sul testo.

Accesso anticipato per gli abbonati paganti di ChatGPT

Anche se i dettagli sui prezzi non sono stati confermati, si ipotizza che OpenAI possa implementare dei limiti tariffari, limitando il numero di messaggi che gli utenti possono inviare all’ora, con livelli di prezzo più alti che offrono tempi di risposta più rapidi. L’accesso anticipato è previsto per i clienti di ChatGPT Plus prima che il modello diventi disponibile per gli utenti del livello gratuito.

La disponibilità di Strawberry

Nonostante le promesse, tuttavia, i primi tester hanno riportato risultati contrastanti. Alcuni utenti hanno ritenuto che i 10-20 secondi di elaborazione in più non abbiano sempre prodotto risultati significativamente migliori rispetto alle opzioni esistenti come GPT-4o. Altri hanno notato incongruenze nella capacità del modello di conservare il contesto delle interazioni precedenti o di seguire istruzioni personalizzate.

Soprattutto, c’è un grande dubbio su quanti utenti avranno effettivamente accesso a Strawberry al momento del rilascio. OpenAI ha già avuto modo di annunciare funzionalità come il supporto video multimodale, il motore vocale GPT-4o e il generatore di video Sora, che sono rimaste accessibili solo a un piccolo sottoinsieme di utenti molto tempo dopo la loro presentazione iniziale.

In ogni caso, le prossime settimane riveleranno se Strawberry è tutto ciò che è stato pubblicizzato e, cosa fondamentale, se sarà generalmente disponibile per molti utenti.