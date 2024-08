OpenAI: ora è possibile personalizzare GPT-4o

All’inizio di quest’anno, OpenAI ha annunciato GPT-4o, il suo modello multimodale più avanzato. È più veloce e più economico di GPT-4 Turbo e offre anche maggiori capacità di visione. Il mese scorso OpenAI ha presentato la sua versione più economica, chiamata GPT-4o mini.

Oggi OpenAI ha lanciato la possibilità di perfezionare o modificare GPT-4o e GPT-4o mini, una delle funzioni più richieste dagli sviluppatori.

La potenza del fine-tuning: personalizzazione e prestazioni superiori

Questa funzione, tra le più richieste dagli sviluppatori, consente loro di addestrare i modelli utilizzando set di dati personalizzati, ottenendo prestazioni più elevate per casi d’uso specifici. Il fine-tuning permette di modificare il tono delle risposte del modello e persino di addestrarlo a seguire istruzioni complesse specifiche del dominio.

GPT-4o fine-tuning e GPT-4o mini fine-tuning sono ora disponibili per tutti gli sviluppatori su tutti i livelli di utilizzo a pagamento. OpenAI offre generosamente 1 milione di token di formazione al giorno per ogni azienda per GPT-4o fine-tuning e 2 milioni di token di formazione al giorno per GPT-4o mini, fino al 23 settembre. I costi di addestramento e inferenza sono stati attentamente calibrati per garantire un equilibrio tra prestazioni e accessibilità.

Casi di successo: i partner di OpenAI ottengono risultati straordinari

Alcuni partner selezionati di OpenAI hanno già testato il supporto per il fine-tuning del modello GPT-4o, ottenendo risultati eccezionali. Distyl ha conquistato il primo posto nel benchmark BIRD-SQL, il principale benchmark text-to-SQL, con un’accuratezza di esecuzione del 71,83%. Genie, utilizzando il modello GPT-4o ottimizzato, ha ottenuto un punteggio SOTA del 43,8% nel nuovo benchmark SWE-bench Verified e del 30,08% su SWE-bench Full, superando il precedente record.