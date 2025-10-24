OpenAI vuole integrare ChatGPT in macOS?

OpenAI ha annunciato l’acquisizione di Software Applications Incorporated (SAI), startup fondata da ex dipendenti di Apple che sviluppa Sky, un’interfaccia AI per macOS (non ancora rilasciata al pubblico). L’azienda guidata da Sam Altman scrive nel comunicato stampa che le capacità di Sky verranno aggiunta a ChatGPT. L’assistente AI potrebbe essere quindi “integrato” con il sistema operativo.

SAI ha sviluppato Workflows (Shortcuts)

Software Applications Incorporated (SAI) è stata fondata ad agosto 2023 da Ari Weinstein (CEO), Kim Beverett (COO) e Conrad Kramer (CTO), tre ex dipendenti di Apple. Weinsten e Kramer sono stati co-fondatori di Workflow, azienda che sviluppava il tool Workflows, diventato Shortcuts (Comandi rapidi in italiano), dopo l’acquisizione da parte di Apple nel 2017.

SAI ha presentato a fine maggio una nuova app per macOS, denominata Sky, un’interfaccia AI che permette di automatizzare l’esecuzione di molte attività. In pratica è simile ai browser AI (come ChatGPT Atlas), quindi “comprende” lo schermo ed esegue azioni con le app per conto dell’utente.

Doveva essere rilasciata al pubblico entro l’estate, ma non è ancora disponibile. OpenAI ha annunciato l’acquisizione della startup e comunicato che intende integrare le capacità di Sky in ChatGPT. Nick Turley, responsabile di ChatGPT, ha dichiarato:

Stiamo costruendo un futuro in cui ChatGPT non si limita a rispondere ai tuoi suggerimenti, ma ti aiuta anche a portare a termine le tue attività. La profonda integrazione di Sky con il Mac accelera la nostra visione di portare l’intelligenza artificiale direttamente negli strumenti che le persone usano ogni giorno.

Non sono noti i termini economici, ma solo che i membri del team SAI diventeranno dipendenti dell’azienda guidata da Sam Altman. Quest’ultimo ha partecipato ad un round di finanziamenti di SAI insieme ad altri investitori. OpenAI specifica la transazione è stata gestita da Nick Turley e Fidji Simo (non dal CEO) ed è stata approvata dal consiglio di amministrazione.

È noto che Apple ha incontrato molte difficoltà nello sviluppo delle funzionalità AI e della versione aggiornata di Siri. Su macOS potrebbe chiedere aiuto a OpenAI, già partner con ChatGPT. Questi tool agentici non sono però in linea con i rigidi requisiti di Apple in termini di privacy.