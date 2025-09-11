openSUSE disabilita il supporto a Bcachefs nelle build Linux 6.17

Come molti utenti Linux ormai sapranno, il supporto Bcachefs è ufficialmente disabilitato da Linus Torvalds a partire da Linux 6.17, dove verrà infatti mantenuto esternalmente. Una decisione analoga è intrapresa ora da openSUSE, che nelle sue versioni che fanno uso della prossima versione del kernel, disabiliterà alla stessa maniera il supporto per il file system ideato da Kent Overstreet.

openSUSE segue la decisione di Torvalds e disabilita il supporto a Bcachefs

Bcachefs, adottato anche in openSUSE, è un file system moderno e sperimentale per Linux. È progettato per offrire prestazioni elevate grazie al sistema copy-on-write (CoW), insieme ad altre tecniche come il caching avanzato, lo snapshot, la compressione e la gestione integrata dell’archiviazione multi-dispositivo.

La concezione avveniristica mira a superare i limiti di file system tradizionali come ext4 o Btrfs, rendendolo ideale per server ad alta intensità di dati o sistemi di archiviazione professionale. Il processo di integrazione nel kernel Linux non è però stato privo di intoppi: da mesi, discussioni accese sulla mailing list e i forum hanno evidenziato tensioni tra Overstreet e i manutentori del kernel, oltre che Torvalds.

Il punto di rottura è arrivato a fine agosto, quando Torvalds ha aggiornato il file “MAINTAINERS” del kernel per marcare Bcachefs come “mantenuto esternalmente”, non accettando più alcuna patch o aggiornamenti per il file system. Gli sviluppatori di openSUSE hanno quindi fatto lo stesso, annunciando la fine del supporto per le versioni del sistema basate a partire da Linux 6.17 in poi

Come specificato da uno degli sviluppatori, il motivo è garantire la stabilità e l’affidabilità del sistema. Il modulo rimarrà ovviamente disponibile nelle versioni del sistema con Linux 6.16. La dichiarazione termina, specificando inoltre che, una volta che il manutentore di Bcachefs (Ken) si comporterà adeguatamente, il supporto al file system sarà riattivato.

Oltre a openSUSE, la disabilitazione del supporto sta per essere valutata sia dagli sviluppatori Debian, che quelli di Fedora e Ubuntu.