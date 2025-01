openSUSE: il nuovo installatore Agama supporta ora Slowroll

Agama è un nuovo installatore per openSUSE ancora in fase di sviluppo, che è stato da poco rilasciato nella nuova versione 11, dotata di diverse nuove funzionalità e migliorie. Una di queste è il supporto per Slowroll, ovvero una versione sperimentale della distribuzione Linux con un minor numero di aggiornamenti importanti.

openSUSE: l’installatore sperimentale Agama supporta ora Slowroll

Tra le novità di openSUSE Agama 11 c’è anche una riorganizzazione dell’interfaccia web, migliorando l’intuitività dell’esperienza. Nella precedente versione, infatti, era necessario recarsi nella sezione “Utenti” per impostare l’autenticazione root, per poi tornare nella sezione “Panoramica” per dare inizio alla procedura di installazione, il che rappresentava un percorso poco fluido, oltre a essere leggermente macchinoso.

Su Agama 11, adesso, basterà selezionare il sistema operativo da installare, quindi impostare da subito la password di root. Una volta definite le credenziali, la schermata principale verrà aggiornata e, attraverso il relativo pulsante “Installa” sarà già possibile procedere ad installare la distribuzione scelta. Il pulsante farà inoltre comprare un punto esclamativo nel caso vengano rilevati problemi relativi alla configurazione, indirizzando l’utente direttamente al problema che necessita la correzione.

openSUSE Agama diventerà anche l’installatore ufficiale di SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16, anche per applicazioni SAP. Poiché le prime build di queste edizioni richiedono la registrazione dell’utente per l’accesso ai repository, l’installatore è ora in grado di rilevare automaticamente se è necessaria una registrazione, offrendo un’interfaccia semplice per guidare l’utente nel processo, introducendo anche l’accettazione della licenza subito dopo la selezione del prodotto aziendale.

Le altre migliorie di Agama includono anche un’estensione delle capacità dell’interfaccia a riga di comando: ora è possibile eseguire lo strumento su un sistema mentre si installa una distribuzione su un altro con il nuovo parametro “–api”, agevolando le installazioni remote e anche a script che ne automatizzano il processo su più sistemi.

Per consultare tutte le modifiche di openSUSE Agama è possibile visitare l’annuncio ufficiale nella pagina dedicata, mentre per chi vuole già provare l’installatore sono anche disponibili le immagini ISO live.