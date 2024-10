openSUSE Leap Micro 6 introduce autoinstallazione e crittografia completa del disco

Gli sviluppatori del progetto hanno ufficialmente openSUSE Leap Micro 6, l’aggiornamento dell’edizione Linux pensata per essere più leggera rispetto a quella standard, con immagini ISO di piccole dimensioni, scalabile e ottimizzato per una vasta varietà di hardware, sempre aggiornato e resiliente, con la possibilità di tornare facilmente allo stato precedentemente funzionate, oltre che essere veloce.

Le principali novità della nuova versione sono l’autoinstallazione, che sostituisce il programma tradizionale di installazione, insieme alla crittografia completa del disco.

openSUSE Leap Micro 6: nuovo aggiornamento per l’edizione più leggera

openSUSE Leap Micro 6 è stato in sviluppo per un po’ di tempo. L’immagine autoinstallante, fornita con il nuovo aggiornamento, consente di automatizzare maggiormente la procedura e velocizzare la configurazione del sistema operativo, durante le prime fasi di installazione, scrivendo un’immagine preconfigurata su disco e ingrandendo la partizione di root.

La nuova edizione è inoltre disponibile come versione immagine FDE (Full Disk Encryption), VMWare e RealTime e anche cloud tramite Google Cloud Platform, grazie al componente cloud-init che viene installato per la prima volta.

Tra le altre novità importanti di openSUSE Leap Micro 6 ci sono anche i repository openSUSE-repos preinstallati per le nuove distribuzioni, in modo da facilitare ulteriormente la manutenzione delle definizioni tramite aggiornamento del pacchetto, facendo uso di un’implementazione RIS (Repository Index Service) locale.

La nuova versione apporta anche alcune modifiche importanti ai repository e alle procedure di manutenzione, deprecando alcuni componenti come repo-sle-update, per distribuire gli aggiornamenti attraverso il repository repo-main. A partire dal nuovo aggiornamento viene poi usata la nuova utilità product-composer, in sostituzione del vecchio product builder, che permette agli sviluppatori che si occupano della manutenzione di utilizzare una nuova tipologia di informazioni sull’aggiornamento. È anche presente una nuova versione del bootloader GRUB2 con BLS (Boot Loader Specification).

openSUSE Leap Micro 6 è disponibile al download dalla pagina web ufficiale, sia come ISO autoinstallante che immagine preconfigurata, completamente crittografata e VMWare, oltre che per i sistemi a 64-bit AArch64 e ARM.