OpenWrt One: router Wi-Fi con firmware open source

The Software Freedom Conservancy (SFC) ha annunciato OpenWrt One, il primo router Wi-Fi con firmware open source. Ovviamente è stato preinstallato il noto OpenWrt, ma gli utenti possono scegliere eventuali alternative. L’organizzazione non-profit sottolinea che il dispositivo riceverà sempre supporto a differenza dei prodotti commerciali. Può essere acquistato su AliExpress.

OpenWrt One: specifiche del router

OpenWrt è il popolare firmware open source che può essere installato su molti router. È la migliore soluzione per aggiornare vecchi modelli non più supportati dai produttori e quindi per rimuovere il firmware originale vulnerabile. The Software Freedom Conservancy offre ora il router OpenWrt One, realizzato in collaborazione con Banana Pi.

Essendo open source, gli utenti sono liberi di modificare il codice del firmare che può essere caricato nella porzione NOR o NAND della memoria flash. Queste sono le specifiche del router: chip MediaTek MT7981B (dual core Cortex-A53 a 1,3 GHz), 1 GB di RAM DDR4, 16 MB d memoria flash NOR, 256 MB di memoria flash NAND, slot per SSD in formato M.2 2242/2230, chip Wi-Fi 6 MediaTek MT7976C, due porte Ethernet RJ-45 (Gigabit e 2.5Gb), due porte USB (Type-A e Type-C) e porta di alimentazione USB Type-C (12 Volt). Sul retro ci sono tre antenne staccabili.

Nella pagina dedicata ci sono i link al firmware e le istruzioni per l’aggiornamento. OpenWrt One è disponibile su AliExpress. Può essere acquistata solo la scheda o scheda e case.