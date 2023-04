Opera aggiunge la VPN anche al browser per iOS

Opera ha annunciato la disponibile del servizio VPN nel browser per iOS. Anche se non ancora accessibile a tutti (lo sarà nelle prossime settimane), la software house sottolinea che Opera è il primo browser ad offrire una VPN gratuita su tutte le piattaforme, ovvero Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

VPN gratuita anche su iOS

Nel comunicato stampa che annuncia la novità viene spiegato perché gli utenti dovrebbero usare una VPN. Il primo motivo è relativo alla sicurezza. I cybercriminali possono intercettare il traffico e rubare varie informazioni sensibili, tra cui password e numeri delle carte di credito, soprattutto se il dispositivo è connesso ad un rete WiFi pubblica. Gli ISP possono inoltre tracciare e monitorare le attività online, compromettendo la privacy degli utenti.

La VPN gratuita di Opera nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo e protegge il traffico con la crittografia. Può essere attivata nel menu principale e non richiede nessun login. L’utente può scegliere tre posizioni virtuali. La software house non raccoglie nessun dato (politica no-log).

Oltre alla VPN, il browser per iOS include due funzionalità aggiuntive: Bookmarks per “organizzare meglio la vita online” e Live Scores che mostra sulla home page i risultati delle partite di calcio in tempo reale. Opera ha infine elencato le altre funzionalità esclusive: Fast Action Button (azioni rapide), My Flow (sincronizzazione dei dati) e Crypto Wallet (portafoglio integrato per criptovalute e NFT).