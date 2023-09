Opera gioca a scacchi, nuova versione del browser

L’approccio adottato ormai da diverso tempo da parte di Opera all’evoluzione del proprio browser si differenzia da quello delle alternative disponibili sul mercato e un’ennesima testimonianza è giunta oggi sotto forma dell’annuncio di una nuova e particolare funzionalità inclusa: si tratta del gioco degli scacchi. È il frutto della partnership siglata tra lo sviluppatore e il celebre sito Chess.com.

Gli scacchi infilati nel browser: l’idea di Opera

Agli utenti è offerta la possibilità di aprire una scacchiera con un semplice click sull’icona posizionata strategicamente nella barra laterale sulla versione desktop. Lo stesso vale per l’edizione distribuita sui Android attraverso la piattaforma Google Play. Nulla di rivoluzionario, sia chiaro. È però una dimostrazione di come l’intento sia quello di arricchire via via sempre più il software con aggiunte non per forza di cose legate alla produttività, alla collaborazione o alla navigazione in senso stretto, strizzando l’occhio anche all’intrattenimento e al tempo libero. Per il download, far riferimento al sito ufficiale.

Oggi siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con Chess.com, per mettere gli scacchi direttamente all’interno del browser. Abbiamo realizzato build custom per il browser desktop e per Opera su Android, così gli amanti degli scacchi là fuori possono rimanere immersi nel gioco, indipendentemente da quanto sta accadendo!

Un’altra strada percorsa dallo sviluppatore è quella che passa dall’integrazione sempre più profonda di funzionalità legate all’intelligenza artificiale generativa. Il progetto Aria, così è stato battezzato, ha fatto il suo debutto nei mesi scorsi all’interno di Opera One e più di recente in Opera GX.

Secondo le quote rilevate e condivise da StatCounter, aggiornate all’agosto 2023, il market share del browser è pari a 2,74% a livello globale. A guidare la classifica è ovviamente Chrome di Google con il 63,56%. Seguono Safari di Apple con il 19,85%, Edge di Microsoft con il 5,43% e Firefox di Mozilla con il 2,94%.