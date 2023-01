Operazione record per l'FBI: sventata campagna ransomware ed evitati riscatti per 130 milioni di dollari

Un’azione tempestiva del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha smantellato una delle reti di malware più prolifiche al mondo.

Come affermato dalla stessa agenzia governativa, la stessa si è infiltrata all’interno di una banda che diffondeva un agente malevolo noto come Hive e che agiva con le tecniche tipiche dei ransomware.

In tal senso, Hive ha causato 1.500 vittime in tutto il mondo, molte delle quali sprovviste di adeguati antivirus, senza risparmiare le istituzioni: si parla di scuole in Illinois e persino di istituti medici in Costa Rica.

L’FBI ha poi agito offrendo alle vittime accesso ai dati crittografati, di fatto impedendo l’eventuale pagamento di riscatti. Si parla di 1.300 vittime, per una potenziale refurtiva degli hacker che sarebbe potuta ammontare a circa 130 milioni di dollari.

Gli agenti hanno poi sottolineato come, nonostante tutto, solo il 20% delle vittime ha realmente denunciato alle autorità attacchi di questo tipo, rendendo di fatto più difficile rilevare e smantellare la banda di hacker dietro al suddetto malware.

La lotta dell’FBI contro i ransomware: come è possibile evitare questo tipo di infezione?

Se l’operazione dell’agenzia governativa è apprezzabile, non va comunque dimenticato che la prima e la più efficace forma di difesa va attuata singolarmente.

L’utilizzo di un antivirus efficace, al giorno d’oggi, rappresenta senza ombra di dubbio un ottimo modo per evitare rischi inutili. In questo contesto, un prodotto come McAfee Total Protection, rappresenta un presidio sicuro contro ransomware e altre forme di attacchi digitali avanzati.

Questa suite va oltre al classico antivirus, offrendo anche strumenti avanzati. Si parla, tra gli altri, di un password manager, ideale per proteggere le parole d’accesso da sguardi indiscreti.

La VPN integrata risulta ottime lato privacy, così come è molto utile il sistema di protezione della linea domestica.

Quanto costa McAfee Total Protection?

Grazie all’attuale promozione è possibile sfruttare la sottoscrizione Family per proteggere fino a 10 dispositivi spendendo solo 49,95 euro all’anno.

