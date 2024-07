OPNsense 24.7 rilasciato con sicurezza e prestazioni migliorate

OPNsense 24.7 ‘Thriving Tiger’, la nuova versione principale di questo rinomato software di firewall e routing open source, è stata rilasciata nelle scorse ore. OPNsense 24.7 promette funzionalità di sicurezza avanzate, importanti miglioramenti delle prestazioni e una dashboard elegante e intuitiva. Per chi non lo sapesse, si tratta di un firewall e di una piattaforma di routing potente e versatile basata su FreeBSD. Quest’ultima funge da strumento di sicurezza fondamentale nella gestione del traffico di rete e nella protezione dalle minacce informatiche. È famoso per la sua robustezza e flessibilità in vari ambienti di rete, dai piccoli uffici domestici alle grandi aziende.

OPNsense 24.7: novità e miglioramenti della versione

Una delle principali novità è FreeBSD 14.1, che fornisce una base stabile e sicura che migliora le prestazioni e la compatibilità complessive del sistema. Gli utenti possono aspettarsi anche miglioramenti significativi nella velocità di elaborazione. Ciò rende la loro esperienza di rete più fluida ed efficiente. OPNsense 24.7 offre anche un’interfaccia utente rinnovata. La nuova dashboard è moderna, visivamente accattivante e intuitiva, rendendo più facile che mai per gli utenti gestire le impostazioni di rete.

In risposta alle crescenti esigenze di accesso remoto sicuro, OPNsense 24.7 ha rafforzato il suo supporto VPN grazie a OpenVPN con Data Channel Offload (DCO). Questa nuova funzionalità offre miglioramenti trasformativi delle prestazioni, aumentando notevolmente la produttività sia per i server VPN che per i client. In questa nuova versione vi sono anche miglioramenti a WireGuard. Ciò include un aumento della velocità di connessione e dell’affidabilità. Infine, l’introduzione della generazione di codici QR per WireGuard semplifica il processo di configurazione per i client mobili, migliorando sia la sicurezza che la praticità.

OPNsense 24.7 migra più componenti al framework MVC, il che migliora il controllo e la flessibilità sulle configurazioni di rete. Anche la gestione DHCPv6 è migliorata, potenziando le opzioni di configurazione e il tracciamento nelle reti IPv6. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dell’annuncio con il changelog completo. OPNsense 24.7 ‘Thriving Tiger’ è disponibile per il download dal sito web ufficiale.