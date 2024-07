OPPO A18 sotto i 100€ è lo smartphone da ACQUISTARE al Prime Day 2024

Porta a casa il tuo nuovo smartphone spendendo meno di €100. Tutto è possibile grazie al Prime Day 2014 che ti offre un’occasione unica per avere tra le mani un telefono che sia scattante e con tutto il suo giusto, ma che allo stesso tempo non svuoti il tuo portafoglio. Sto parlando ovviamente di OPPO A18 che è un gioiellino vero e proprio.

Lo sconto del 17% ora in corso su Amazon ti permette di risparmiare ancora di più. Con soli 99,99€ lo porti a casa avendo anche la possibilità di pagarlo attraverso le cinque rate proposte da Amazon. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

OPPO A18, uno smartphone che ha tutto al posto giusto

OPPO A18 è semplice ma non ti priva di nulla. Con tutto al posto giusto ti permette di avere quello di cui hai bisogno nella quotidianità senza farti rinunciare a fotografie, applicazioni e divertimento.

Il suo display ampio e con risoluzione avanzata ti permette di navigare tra le varie applicazioni e di goderti uno spettacolo ogni volta che attivi lo schermo. Streaming e social sono all’ordine del giorno con tanto di qualche gaming mobile per passare le ore di noia.

Parti da una base di 128 GB di memoria ma se non ti dovessero bastare, sappi che poi espanderli liberamente grazie alla scheda di memoria che può inserire all’interno dello smartphone.

Ovviamente hai a disposizione il Google Play Store ma divertiti a riempire tutto lo spazio anche con la doppia fotocamera dotata di intelligenza artificiale che ti permette di scattare fotografie e registrare video come se fossi un professionista del settore.

Non ci dimentichiamo di citare la magnifica batteria che ti porta al giorno dopo e si ricarica in modo veloce.

Insomma, per un utilizzo quotidiano cosa ti serve di più se non OPPO A18? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare con un solo click il tuo smartphone ad appena 99,99€ con sconto del 17% al Prime Day 2024.

