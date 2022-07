OPPO Enco Air W32: alternativa economica agli AirPods al 62% di sconto

Con il 62% di sconto oggi metti nel carrello gli OPPO Enco Air W32 a soli 37,99 euro, invece di 99,90 euro. Questa speciale offerta la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online che offre consegna gratuita in pochi giorni e prezzi davvero speciali.

Questi auricolari sono un’ottima alternativa economica ai più costosi Apple AirPods di Casa Cupertino. Qualità, praticità e comodità sono di casa per un modello indossabile molto elegante e particolarmente funzionale.

Con OPPO Enco Air W32 puoi goderti fino a 24 ore di ascolto continuo delle tue playlist musicali e di streaming video. La loro super batteria è infinita e regala una praticità senza precedenti. In soli 10 minuti di ricarica avrai a disposizione fino a 8 ore di utilizzo.

OPPO Enco Air W32: scegli il meglio per le tue orecchie

Scegli il meglio per le tue orecchie. Acquista gli OPPO Enco Air W32 a soli 37,99 euro, invece di 99,90 euro. Questi auricolari sono tuoi a un prezzo speciale grazie ad Amazon. Pensa, il loro design ergonomico Semi-in-Ear si adatta perfettamente alla forma del tuo orecchio.

Questo significa che gli auricolari saranno molto discreti una volta indossati. Inoltre, non ti daranno fastidio rivelandosi comodi anche durante un utilizzo assiduo. Infine, non potrai perderli nemmeno in movimento perché aderiscono perfettamente.

Grazie alla cancellazione del rumore avrai un suono chiaro e incredibilmente vicino. La speciale tecnologia è in grado di riprodurre le voci umane come suonano di persona. La nuova generazione di Bluetooth 5.2 stabilizza ancora di più il segnale.

Non perdere altro tempo e approfitta del forte sconto che Amazon ha riservato per te. Questi auricolari sono un’ottima alternativa ai più costosi Apple AirPods, senza però rinunciare alla qualità e alle prestazioni.

Ritrova il piacere di telefonare e ascoltare la tua musica preferita in portabilità. Acquista gli OPPO Enco Air W32 a soli 37,99 euro, invece di 99,90 euro. Questo prezzo speciale lo trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.