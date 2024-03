OPPO Enco Buds2 Pro: per POCO TEMPO a 29€ su Amazon

Poter acquistare gli OPPO Enco Buds2 Pro a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro, è un vero privilegio. Un regalo di Amazon che ti sta offrendo la possibilità di risparmiare su un paio di auricolari davvero speciali per qualità del suono, portabilità e comfort. Acquistali subito!

Hai poco tempo per approfittarne visto che si tratta di un’offerta lampo. Tra l’altro, se anche tu sei cliente Prime, hai la consegna gratuita inclusa nel prezzo direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci. Entro 1 massimo 2 giorni ti arriveranno pronti all’uso.

OPPO Enco Buds2 Pro: auricolari spettacolari a prezzo top

Gli Auricolari OPPO Enco Buds2 Pro sono davvero pazzeschi. Il driver dinamico in titanio da 12,4 mm è perfetto per un audio di qualità dotato di bassi profondi e pieni oltre che di alti chiari e cristallini. La riduzione del rumore in chiamata assicura conversazioni sempre chiare perché c’è l’IA che traccia la voce umana ed elimina i rumori.

La pratica custodia di ricarica non è solo comoda per proteggere e portare sempre con te questi auricolari, ma li mantiene sempre carichi e pronti all’uso. Tra l’altro la sua batteria garantisce fino a 38 ore di ascolto.

Acquistali adesso a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Ovviamente puoi approfittare di questo incredibile prezzo se sei un cliente Prime. Altrimenti attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.