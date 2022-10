OPPO Pad Air: le Offerte Prime inaugurano il suo primo SCONTO

Interessante prezzo per il nuovissimo OPPO Pad Air a soli 269,99 euro, invece di 299,99 euro. Si tratta del primo sconto per questo modello appena uscito da casa OPPO. A inaugurarlo sono proprio le magiche Offerte Esclusive Prime.

Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al check out. Ma perché dovresti scegliere questo tablet economico? Fondamentalmente perché a un prezzo così conveniente hai tutto ciò che ti aspetteresti da un dispositivo di buona qualità.

OPPO Pad Air al MINIMO STORICO con le Offerte Prime

Le Offerte Prime stanno dando un’accelerata a tantissimi sconti su molti nuovi prodotti che ancora non erano stati seriamente in promozione. Un esempio è proprio il nuovissimo OPPO Pad Air che acquisti a soli 269,99 euro, invece di 299,99 euro.

Acquistando questo tablet ti porti a casa un dispositivo ultra sottile e leggero. Il suo display 2K Eye-Care da 10,36 pollici è pratico per leggere, studiare e vedere i film. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 680 8-Core 6nm tutto è molto veloce e performante. Infine, la batteria da 7100 mAh garantisce un’ottima durata.

Prendi al volo questa occasione grazie alle Offerte Esclusive Prime. Metti subito nel carrello il nuovo OPPO Pad Air 269,99 euro, invece di 299,99 euro. Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime.

