Oppo: primo brand cinese in Champions League

Il produttore cinese ha annunciato l’avvio di una partnership con UEFA che prevede l’esposizione del marchio all’interno degli stadi durante le partite di Champions League, Supercoppa, UEFA Futsal Champions League (finali) e UEFA Youth League (finali) per le prossime due stagioni. Oppo consentirà anche agli utenti di “scendere in campo” per catturare immagini e video con gli smartphone delle serie Find X5 e Reno.

Oppo partecipa alla Champions League

Oppo è una delle aziende più innovative del settore, grazie all’introduzione di numerose tecnologie, come quelle presenti nel recente Find X5 Pro. Grazie alla partnership sottoscritta con UEFA sarà il primo primo produttore cinese a partecipare alla Champions League, la principale competizione europea per club. L’obiettivo è “valorizzare i momenti di maggiore ispirazione delle competizioni dentro e fuori dal campo, permettendo ai tifosi di viverli, raccontarli e condividerli durante le stagioni 2022-23 e 2023-24“.

La partnership permetterà ad Oppo di godere di grande visibilità, comparendo negli stadi e nei backdrop, oltre che sulla fitta rete di pubblicità del perimetro del campo, sul sito web e sui social media di UEFA Champions League.

Il produttore cinese ha inoltre previsto specifiche iniziative per gli appassionati di calcio. Durante le partite delle prossime due stagioni potranno scendere a bordo campo e catturare i momenti salienti con gli smartphone Oppo. Gli “Inspiration Moments” verranno condivisi nella Oppo Gallery sul sito web di UEFA e sulla pagina di OPPO dedicata alla manifestazione sportiva.

Le partite di Champions League possono essere seguite da casa con TIMVISION e Amazon Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.