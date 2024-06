OPPO Reno12 e Reno12 Pro già su Amazon al PREZZO MINIMO

Appena annunciati, i nuovi OPPO Reno12 e OPPO Reno12 Pro sono già in preordine su Amazon: da questo momento li puoi acquistare al prezzo minimo garantito, vale a dire che se verrà applicato uno sconto da qui al lancio (1 luglio), sarà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento. Non è tutto, ti aspetta anche un credito fino a 50 euro da utilizzare liberamente.

OPPO Reno12 e OPPO Reno12 Pro in preordine

Ecco un riepilogo veloce delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. OPPO Reno12 ha in dorazione un display FHD+ da 6,7 pollici, processore MediaTek Dimensity 7300, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, supporto alle reti 5G e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC. Il modello Pro si spinge invece a 512 GB di storage e offre un teleobiettivo posteriore da 50 megapixel (in aggiunta agli altri due sensori). Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata ColorOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

OPPO Reno12

Astro Silver a 499,99 euro (con credito da 30 euro);

Black Brown a 499,99 euro (con credito da 30 euro).

OPPO Reno12 Pro

Nebula Black a 599,99 euro (con credito da 50 euro);

Nebula Silver a 599,99 euro (con credito da 50 euro).

In tutti i casi puoi contare sulla consegna gratuita assicurata nel giorno dell’uscita, l’1 luglio. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, con la prenotazione al prezzo minimo garantito.