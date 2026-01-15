OPPO Reno15 Series: quattro smartphone 5G

OPPO ha prontamente risposto al concorrente Xiaomi con il lancio in Italia della nuova serie Reno15 composta da quattro smartphone. Hanno specifiche migliori e quindi prezzi più alti. Possono essere già acquistati su OPPO Store sfruttando varie offerte fino al 28 febbraio.

OPPO Reno15: specifiche e prezzi

I tre smartphone hanno ovviamente un design quasi identico. Minime differenze si notano osservando il modulo fotografico posteriore. I modelli entry level sono OPPO Reno15 F e Reno15 FS. Entrambi hanno uno schermo AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione di 2372×1080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1.400 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM LPDDR4X, 256 GB di storage UFS 3.1 (512 GB per il modello FS), slot microSD (fino a 2 TB), fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e sistema operativo ColorOS 16 (Android 16).

I prezzi sono 399,99 euro per OPPO Reno15 F e 469,99 euro per OPPO Reno15 FS.

OPPO Reno15 ha invece uno schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2760×1256 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1.400 nits. Integra il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 3.1.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 8 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 3.5x), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e sistema operativo ColorOS 16 (Android 16).

Il prezzo di OPPO Reno15 è 599,99 euro.

Infine, OPPO Reno15 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,32 pollici con risoluzione di 2640×1216 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1.800 nits. Integra il processore MediaTek Dimensity 8450 5G, 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 3.1.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 200, 50 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 3.5x), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e sistema operativo ColorOS 16 (Android 16).

Il prezzo di OPPO Reno15 Pro è 799,99 euro.