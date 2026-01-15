REDMI Note 15 Series: cinque smartphone per tutti

Come previsto a fine agosto 2025, Xiaomi ha portato in Italia la nuova serie REDMI Note 15. È formata da cinque smartphone che coprono tutte le fasce di prezzo e quindi offrono un’ampia scelta agli utenti. Il design è simile, ma hanno ovviamente specifiche differenti.

REDMI Note 15 Series: specifiche e prezzi

Gli smartphone della serie hanno un telaio resistente alla polvere e all’acqua (certificazioni IP64/65/66/68 in base ai modelli). Lo schermo delle versioni Pro è protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Per tutti è stato scelto un pannello AMOLED, una tecnologia ormai diffusa anche sui dispositivi più economici. Il sistema operativo è HyperOS 2 (sei anni di aggiornamenti).

REDMI Note 15

Il REDMI Note 15 ha uno schermo da 6,77 pollici (2392×1080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 3.200 nits), processore MediaTek Helio G100-Ultra, 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2. Dimensioni e peso sono 164,03×75,42×7,94 millimetri e 183,7 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore da 108 e 2 megapixel (principale e profondità di campo), fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 4G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 33 Watt e inversa da 18 Watt.

I prezzi sono 199,90 euro (6GB+128GB), 219,90 euro (8GB+256GB) e 229,90 euro (8GB+512GB).

REDMI Note 15 5G

Il REDMI Note 15 5G ha uno schermo da 6,77 pollici (2392×1080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 3.200 nits), processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256/512 GB di storage UFS 2.2. Dimensioni e peso sono 164×75,42×7,35 millimetri e 178 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore da 108 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 5.520 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e inversa da 18 Watt.

I prezzi sono 229,90 euro (6GB+128GB), 249,90 euro (8GB+256GB), 329,90 euro (8GB+512GB) e 349,90 (12GB+512GB).

REDMI Note 15 Pro

Il REDMI Note 15 Pro ha uno schermo da 6,77 pollici (2392×1080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 3.200 nits), processore MediaTek Helio G200-Ultra, 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di storage UFS 2.2. Dimensioni e peso sono 163,22×76,29×7,96 millimetri e 195 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore da 200 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 4G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e inversa da 18 Watt.

I prezzi sono 299,90 euro (8GB+256GB) e 359,90 euro (12GB+512GB).

REDMI Note 15 Pro 5G

Il REDMI Note 15 Pro 5G ha uno schermo da 6,83 pollici (2772×1280 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 3.200 nits), processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra, 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di storage UFS 2.2. Dimensioni e peso sono 163,61×78,09×7,96 millimetri e 210 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore da 200 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 6.580 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e inversa da 22,5 Watt.

I prezzi sono 379,90 euro (8GB+256GB), 429,90 euro (8GB+512GB) e 449,90 euro (12GB+512GB).

REDMI Note 15 Pro+ 5G

Il REDMI Note 15 Pro+ 5G ha uno schermo da 6,83 pollici (2772×1280 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 3.200 nits), processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di storage UFS 2.2. Dimensioni e peso sono 163,34×78,31×8,19 millimetri e 207,1 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore da 200 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e inversa da 22,5 Watt.

I prezzi sono 479,90 euro (8GB+256GB) e 529,90 euro (12GB+512GB).