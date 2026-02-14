OPPO Watch S: ultrasottile per fitness e salute

Il produttore cinese ha portato in Italia il nuovo smartwatch annunciato circa quattro mesi fa. OPPO Watch S ha un design molto elegante e può essere indossato tutto il giorno, in quanto è molto sottile e pesa pochi grammi. Gli utenti possono già acquistarlo sullo store ufficiale sfruttando un’interessante offerta.

OPPO Watch S: specifiche e prezzo

Il nuovo OPPO Watch S ha una cassa in acciaio inossidabile e un cinturino in silicone fluorurato o nylon antibatterico. Lo schermo AMOLED ha una diagonale di 1,46 pollici, risoluzione di 416×416 pixel e luminosità massima di 3.000 nits. Il diametro dello smartwatch è circa 45 millimetri, mentre lo spessore è di appena 8,9 millimetri. Il peso senza cinturino è 35 grammi (con cinturino varia tra 48 e 55 grammi).

Spessore e peso ridotti permettono di indossare il Watch S tutto il giorno. Non è fastidioso durante le attività sportive o il sonno. La dotazione hardware comprende il processore BES2800BP, 4 MB di RAM e 64 GB di storage. Sono presenti vari sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, temperatura, cardiofrequenzimetro e saturimetro.

Permette quindi di monitorare diversi parametri di salute, come battiti cardiaci, ECG e livello di ossigeno nel sangue. Può registrare i parametri di oltre 100 tipi di allenamento, sfruttando il chip GPS/Galileo integrato (non serve quindi il collegamento allo smartphone). La connettività è garantita da Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 5.2 e NFC.

La batteria da 330 mAh supporta la ricarica rapida WatchVOOC (100% in 90 minuti) e garantisce un’autonomia fino a 10 giorni (con risparmio energetico). Lo smartwatch ha ricevuto anche le certificazioni IP68 e 5ATM. Il sistema operativo è ColorOS Watch 7.1.

OPPO Watch S è disponibile in due colori: Phantom Black e Silver Gleam. Il prezzo è 199,99 euro. Gli utenti italiani possono acquistare anche un caricabatteria SUPERVOOC a soli 1,99 euro (invece di 24,99 euro).