Optimism, Solana e InQubeta: gli Altcoin guideranno la rincorsa

Dopo la crescita esplosiva di Bitcoin (BTC) e l’ascesa del mercato delle criptovalute, la stagione delle altcoin sembra essere arrivata. Questo slancio è ulteriormente alimentato da sviluppi entusiasmanti come l’integrazione di GoDaddy con ENS per il collegamento dei nomi di dominio e l’istantanea di Wormhole di un imminente airdrop.

Con le altcoin in aumento e destinate a esplodere, i token destinati a guidare la corsa al rialzo sono Optimism (OP), Solana (SOL) e InQubeta (QUBE), un’altcoin AI emergente. Se cerchi guadagni con grande moltiplicatore e speri di posizionarti bene, queste potrebbero essere le migliori criptovalute del momento.

InQubeta (QUBE): un’altcoin AI emergente con un enorme potenziale

InQubeta (QUBE) è una criptovaluta emergente piena di potenziale. Di conseguenza, è stata salutata come una prevendita consigliata, e per buone ragioni. Per cominciare, di recente ha superato i 10,7 milioni di dollari in prevendita, lasciando la maggior parte delle nuove ICO nella polvere. Non è tutto.

La sua narrativa rialzista come convergenza di AI e blockchain la rende la migliore nuova criptovaluta in cui investire. Con l’obiettivo di rimodellare il mercato dell’IA in rapida ascesa con la tecnologia blockchain, costruirà la prima piattaforma di crowdfunding basata su criptovalute per le startup tecnologiche AI. Inoltre, il suo mercato NFT personalizzato fornirà un accesso democratizzato al redditizio mercato dell’intelligenza artificiale, consentendo agli investitori di investire parzialmente e possedere partecipazioni in aziende rivoluzionarie di intelligenza artificiale.

Di pari importanza sono altre caratteristiche del token, che si aggiungono al suo fascino, come la tokenomics deflazionistica, lo staking e la governance. L’offerta totale del token è limitata a 1,5 miliardi, che viene costantemente ridotta da una tassa di combustione. Inoltre, i possessori di token possono guadagnare passivamente con lo staking e avranno anche voce in capitolo sul futuro della piattaforma.

Nell’ottava fase dell’ICO, un token costa solo $ 0,0245. Gli analisti sono ottimisti e prevedono un balzo di 50 volte dopo il suo debutto sul mercato. Puoi far parte di questa rivoluzione dell’intelligenza artificiale e posizionarti per guadagni sbalorditivi partecipando alla prevendita ora.

Optimism (OP): un’altcoin da tenere d’occhio

Optimism (OP) è una blockchain layer-two su Ethereum, una delle più grandi soluzioni di scalabilità per Ethereum. Impiega rollup ottimistici, che lo aiutano a scalare l’ecosistema Ethereum. Data la sua crescente popolarità e adozione, è una delle migliori monete in cui investire.

A seguito dell’aumento del sentiment degli investitori dopo l’ETF su Bitcoin, Optimism ha guadagnato terreno in modo significativo. Questo non è passato inosservato, catturando l’attenzione di un maggior numero di investitori (FOMO in aumento) e analisti.

Con l’arrivo dell’altseason, Optimism è tra le migliori criptovalute su cui investire. Mentre corre verso il suo massimo storico (ATH) con la speranza di trasformarlo in supporto, è un’onda promettente da non perdere.

Solana (SOL): solidi fondamentali e notevole potenziale di crescita

Solana (SOL) è una delle principali altcoin del mercato. La sua corsa è stata probabilmente la più notevole dell’anno scorso, un’impresa che spera di replicare nel 2024. Con tutti gli occhi puntati sulle sue prestazioni, è in costante crescita ed è pronto a salire alle stelle.

Secondo gli analisti, Solana probabilmente creerà un nuovo picco di prezzo prima della fine dell’anno. Quindi, al suo prezzo attuale, è stato etichettato come un furto. Se desideri posizionarti per guadagni significativi, SOL è un token da non trascurare.

Nel frattempo, i suoi solidi fondamentali e le sue applicazioni tangibili lo rendono un’altcoin molto richiesta. In qualità di fornitore leader di soluzioni DeFi, Solana è destinata a un’adozione massiccia e a una crescita esplosiva, posizionandosi come una buona criptovaluta da acquistare.

Conclusione

La tanto attesa altseason è arrivata e le altcoin da tenere d’occhio per una crescita esplosiva sono Solana, Optimism e InQubeta. Essendo una criptovaluta nuova ed emergente, QUBE vanta il maggior potenziale di rialzo, il che la rende l’investimento più interessante. Se desideri partecipare alla prevendita in corso, clicca sul link sottostante.

