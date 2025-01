Ora anche i meno esperti possono costruire un sito web efficace

Fare a meno di un sito web è impossibile, sia per le aziende che per i privati. Si tratta di uno strumento indispensabile per tutti coloro che vogliono essere visibili o trasmettere informazioni e contenuti. A differenza del passato oggi la creazione di un sito web può essere non solo semplice, ma anche particolarmente stimolante. A contribuire a questo obiettivo ci sono le funzionalità di intelligenza artificiale messe a disposizione da Hostinger con il piano Website Builder Business.

Gli strumenti AI di Hostinger per lo sviluppo di un sito web

Il piano Website Builder Business di Hostinger è l’offerta più completa disponibile perché mette a disposizione strumenti di intelligenza artificiale avanzati e dà anche la possibilità di sviluppare un e-commerce. Tra le funzionalità principali del piano c’è la possibilità con un solo account di sviluppare fino a 100 siti web ottenendo per ciascuno indirizzi e-mail gratuiti. Inoltre è disponibile un pratico e intuitivo editor drag and drop che, grazie ai template cui fare riferimento e i vari strumenti AI, permette di realizzare un sito completamente personalizzato.

L’aspetto innovativo degli strumenti di intelligenza artificiale, infatti, è proprio quello di consentire di personalizzare ogni aspetto del sito web. Il piano Website Builder Business di Hostinger prevede il generatore di immagini, il tool per la scrittura dei contenuti e degli articoli del blog e gli strumenti per l’ottimizzazione SEO.

In questo modo anche i meno esperti possono creare un sito web unico, originale e completamente ottimizzato da mettere online per perseguire il proprio obiettivo. Il piano Website Builder Business di Hostinger è in promozione a 3,29€ al mese per 48 mesi (e con due mesi in omaggio) con il 78% di sconto. In più dopo i due anni il prezzo è scontato del 50% rispetto a quello di listino passando da 14,99€ a 3,29€ al mese per sempre.