Ora con Revolut è possibile richiedere l’IBAN italiano

Revolut è una delle realtà finanziarie che negli ultimi anni ha conosciuto il maggior successo, anche e soprattutto in termini di notorietà. Con il passare del tempo e con la tipologia di servizi convenienti offerti, Revolut è riuscita spesso a essere considerata un’alternativa alle banche tradizionali. Ora, dopo un periodo di test, Revolut ha aperto una filiale in Italia e, sotto il controllo della Banca d’Italia, ha la possibilità di emettere un IBAN nazionale, quello che inizia con IT.

Come richiedere un conto Revolut con IBAN italiano

Questo è solo il primo passo di una serie di novità che il gruppo porterà nei prossimi mesi anche in Italia. Se per coloro che hanno già un conto Revolut la possibilità di migrare su un conto italiano (da quello lituano ora in uso) arriverà solo da gennaio, i nuovi clienti potranno usufruire di questa novità già da subito.

Ed è una buona notizia anche e soprattutto per tutti i genitori che stavano pensando di aprire un conto corrente per i figli. Tra le soluzioni proposte da Revolut, infatti, c’è il conto corrente per i minori. Attivabile dai 6 ai 17 anni, è un conto che si rivela uno strumento utile per l’educazione finanziaria delle nuove generazioni, ma anche per rispondere alle necessità dei figli che vivono un mondo pieno di opportunità, ma anche di rischi.

Revolut <18, questo il nome del conto, è la soluzione per dare ai figli del denaro sicuro, evitando i rischi del contante, con il quale gestire le proprie spese, le uscite con gli amici, gli acquisti di un nuovo gioco o capo d’abbigliamento e tutto quello che desiderano.

Un conto associato a una carta personalizzata, utilizzabile sia con Apple Pay che Google Pay, e gestibile comodamente dall’app per capire sin dai primi anni l’importanza del denaro. Un modo pratico per il loro presente e il loro futuro, ora ancora più sicuro e conveniente grazie all’IBAN italiano e a tutte le tutele di una banca regolamentata nel nostro Paese.