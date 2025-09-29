Ora tutti i piani di Aruba Drive sono in sconto: proteggi i tuoi file e risparmia

Archiviare, condividere e gestire documenti in totale sicurezza è oggi più semplice grazie ad Aruba Drive, il servizio di cloud storage di Aruba pensato per chi vuole avere i propri file sempre a disposizione, da qualsiasi dispositivo.

Con l’attualepromozione disponibile sul sito ufficiale di Aruba , tutti i piani sono proposti a un prezzo scontato, così da proteggere i propri dati sfruttando strumenti avanzati di lavoro e e allo stesso tempo risparmiare sul costo dell’abbonamento.

Aruba Drive: spazio illimitato e strumenti avanzati per ogni esigenza

Aruba Drive si distingue per lo spazio di archiviazione illimitato, che consente di archiviare online file di ogni tipo senza dover più pensare a limiti di memoria. Che si tratti di foto, video, documenti di lavoro o progetti multimediali, tutto può essere sincronizzato e condiviso in tempo reale tra computer, smartphone e tablet.

Il servizio non è solo un archivio: mette infatti a disposizione una serie di strumenti integrati per modificare documenti di testo, creare fogli di calcolo e presentazioni, ritoccare immagini e perfino editare video direttamente online. Questo lo rende una soluzione ideale non solo per l’uso personale, ma anche per professionisti e aziende che puntano a migliorare produttività e collaborazione.

I piani disponibili coprono esigenze diverse. Aruba Drive Easy al prezzo scontato di 25€ è perfetto per chi cerca uno spazio sicuro e illimitato per conservare i propri file. Con Aruba Drive Advanced a 50€, oltre allo storage, si hanno a disposizione strumenti di lavoro e sincronizzazione con applicazioni desktop e mobile per una gestione più efficiente. Infine, Aruba Drive Professional costa si 150€, ma è pensato per i team fino a 30 utenti, con funzionalità collaborative avanzate e strumenti ottimizzati per il lavoro aziendale.

Un altro punto di forza è la sicurezza: tutti i dati sono custoditi in Italia all’interno dei data center di proprietà dell’azienda, nel rispetto delle normative più rigorose in materia di privacy e protezione dei dati.

Con gli sconti attuali, Aruba Drive diventa una soluzione conveniente e completa per chi vuole unire praticità, spazio illimitato e protezione di livello professionale. Per approfittare della promo in corso basta andare sul sito di Aruba.