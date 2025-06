Oracle Linux 10: nuove funzionalità e sicurezza avanzata

Sulla scia di RHEL 10, Alma 10 e Rocky Linux 10, Oracle ha annunciato il rilascio di Oracle Linux 10, la nuova versione del sistema operativo destinata agli ambiti professionali e aziendali, che garantisce la piena compatibilità binaria con Red Hat Enterprise Linux 10. La nuova versione introduce numerose innovazioni, tra cui Unbreakable Enterprise Kernel 8.1 (UEK 8.1), miglioramenti alla sicurezza e strumenti avanzati per gli sviluppatori.

Oracle Linux 10: novità su diverse aree del sistema

Oracle Linux 10 aggiorna il kernel con il nuovo UEK 8.1, ottimizzato per gestire carichi di lavoro ad alta densità computazionale. La nuova versione del kernel offre miglioramenti significativi in tre aree chiave:

Gestione della memoria : maggiore efficienza per applicazioni che richiedono grandi quantità di dati.

: maggiore efficienza per applicazioni che richiedono grandi quantità di dati. File system : prestazioni ottimizzate per operazioni di lettura/scrittura su larga scala.

: prestazioni ottimizzate per operazioni di lettura/scrittura su larga scala. Rete: velocità e stabilità migliorate per reti aziendali complesse.

Miglioramenti alla sicurezza

Oracle Linux 10 apporta migliora ulteriormente la sicurezza del sistema, introducendo diverse novità tra cui:

Oracle Ksplice : incluso con il supporto Premier, consente l’applicazione di patch critiche al kernel e allo spazio utente (come glibc e OpenSSL) senza riavvio del sistema. Questo garantisce continuità operativa, riducendo al minimo i tempi di inattività.

: incluso con il supporto Premier, consente l’applicazione di patch critiche al kernel e allo spazio utente (come glibc e OpenSSL) senza riavvio del sistema. Questo garantisce continuità operativa, riducendo al minimo i tempi di inattività. Aggiornamenti per OpenSSH : introduce autenticazioni più robuste e protezioni contro attacchi comuni, come l’offuscamento dei tasti per prevenire attacchi side-channel e una maggiore sicurezza delle credenziali SSH.

: introduce autenticazioni più robuste e protezioni contro attacchi comuni, come l’offuscamento dei tasti per prevenire attacchi side-channel e una maggiore sicurezza delle credenziali SSH. Crittografia post-quantistica: Oracle offre un’anteprima tecnologica di algoritmi resistenti alle minacce quantistiche, un passo avanti per prepararsi al futuro della sicurezza informatica.

Oracle Linux 10: le novità per gli sviluppatori

Su Oracle Linux 10 non mancano novità destinate agli sviluppatori, come:

Valkey : un nuovo store chiave-valore in-memory ad alte prestazioni, che sostituisce Redis e offre scalabilità superiore per applicazioni moderne.

: un nuovo store chiave-valore in-memory ad alte prestazioni, che sostituisce Redis e offre scalabilità superiore per applicazioni moderne. Aggiornamenti per GNU Compiler Collection : miglioramenti per C, C++ e OpenMP, con opzioni di sicurezza avanzate e diagnostica ottimizzata.

: miglioramenti per C, C++ e OpenMP, con opzioni di sicurezza avanzate e diagnostica ottimizzata. Novità su Grafana : interfaccia utente rinnovata e gestione degli accessi migliorata per una visualizzazione dati più intuitiva.

: interfaccia utente rinnovata e gestione degli accessi migliorata per una visualizzazione dati più intuitiva. .NET: nuove API per networking e accesso ai dati, che aumentano la versatilità della piattaforma.

I cambiamenti riguardano anche linguaggi come Python, Perl, Node.js e il database MySQL, che si aggiornano con migliorie a prestazioni, sicurezza e produttività. Python, in particolare, beneficia di compilatori ottimizzati per un’esecuzione più veloce.

Come di consueto, tutti i dettagli su Oracle Linux 10 sono consultabili attraverso l’annuncio o le note di rilascio.