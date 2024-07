Oral-B iO Ultimate Clean: 8 testine di ricambio a prezzo REGALATO

Rimetti in sesto il tuo spazzolino elettrico firmato Oral-B con le testine di ricambio. Sono proprio le iO Ultimate Clean che ti permettono di ottenere una pulizia eccellente come se fossi appena andato dal dentista. Insomma, se vuoi evitare di andare dallo specialista, ricordati di cambiarle una volta ogni tanto.

Dal momento che sono in promozione su Amazon con un ribasso del 35%, non posso che consigliartele. Collegati al volo in pagina per approfittare dello sconto del Prime Day 2024 e completare l’acquisto a soli 39,99€. Per otto pezzi in totale non è mica male.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Oral-B iO Ultimate Clean: le testine di ricambio per il tuo spazzolino elettrico

Quando acquisti uno spazzolino elettrico ti vengono fornite già delle testine. Possono essere più o meno tante ma c’è una cosa che devi tenere in considerazione ossia che le devi cambiare periodicamente. Così come per uno spazzolino più classico, ogni testina ha una sua durata e deve essere rispettata. Non solo perché le fibre si consumano e sono meno efficaci ma a lungo andare potrebbero accumulare Germi e batteri pericolosi per la salute.

Le Oral-B iO Ultimate Clean sono otto testine in totale disponibili in colorazione nera. Come può fare intendere il loro nome, sono compatibili con gli spazzolini della linea iO. Rimuovono il 100% della placca grazie alla loro conformazione e sfruttano le delicate microvibrazioni dello spazzolino per raggiungere, assieme alle fibre a 16 gradi, le zone più nascoste e delicate della tua bocca.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare le tue testine Oral-B iO Ultimate Clean in sconto del 35% per una spesa finale di soli 39,99€.

