Orange Pi 4A: la scheda SBC a basso costo con CPU octacore

Orange Pi 4A è un nuova scheda SBC (Single Board Computer) pensata per avere un prezzo molto accessibile, oltre ad essere estremamente compatta: ha le dimensioni di una carta di credito. È equipaggiata anche con hardware abbastanza performante, per il prezzo, e dotato delle più recenti tecnologie che consentono lo sviluppo di applicazioni IA.

Orange Pi 4A: una scheda SBC compatta e basso costo

Orange Pi 4A è una scheda SBC dotata di CPU octa-core Allwinner T527, che integra core Cortex-A55 accompagnati da una NPU (Neural Processing Unit) da 2 TOPS e una memoria RAM da 2 o 4 GB. La scheda offre diverse opzioni per quanto riguarda l’archiviazione, con la possibilità di installare una flash SPI NOR da 128 o 256 Mbit, dedicata al bootloader, un socket eMMC per moduli di memoria fino a 128GB, uno slot M.2 per l’installazione di SSD NVMe e uno slot per le schede microSD.

Per quanto riguarda la connettività, non mancano quattro porte USB 2.0, una porta Gigabit Ethernet, tre uscite video tra cui HDMI, MIPI DSI, eDP, due interfacce per il collegamento delle fotocamere e un header “Raspberry Pi” a 40 pin. Con questa configurazione, la scheda è praticamente equivalente a un Raspberry Pi 3 o 4, aggiungendo però alcune caratteristiche e funzionalità in più.

Orange Pi 4A supporta l’installazione di sistemi operativi come Ubuntu, Debian e anche Android 13. Nonostante siano già disponibili i link, la documentazione risulta tuttavia ancora in lavorazione. Stando a quanto annunciato all’evento della Pi Developer Conference 2024 la scheda SBC dovrebbe anche ottenere il supporto Linux, sebbene non ci sia ancora alcuna indicazione in merito.

La scheda ha un prezzo di soli 35$ (33€) per quanto riguarda la versione da 2GB di RAM, e di 40$ (37,88€) per la versione con 4GB di RAM. Si tratta sicuramente di un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche in considerazione delle funzionalità offerte. Si tratta sicuramente di una scheda ideale nel caso in cui le pretese non siano elevate, oppure semplicemente per iniziare a sviluppare.