Oscar 2025: elenco completo, quando e dove vederli in streaming

La notte più amata dai cinefili sta per arrivare. Abbiamo appena salutato la settimana della musica italiana con il Festival di Sanremo 2025 e già ci troviamo ad accogliere la 97a edizione degli Oscar 2025. La serata delle premiazioni dell’Academy si terrà a Los Angeles nella cornice del Dolby Theatre.

Programmata per domenica 2 marzo, avrà inizio alle 16.00 ora locale. A presentare questa edizione ci sarà Conan Christopher O’Brien, che sostituisce Jimmy Kimmel conduttore delle due edizioni precedenti. Ovviamente in Italia dovremo fare le ore piccole per seguire l’evento di Los Angeles sul tappeto rosso.

Infatti, la cerimonia per noi italiani inizierà lunedì 3 marzo alle 1.00 ora italiana. Probabilmente però potremmo collegarci in anticipo, se come lo scorso anno, dalle 23.00 del 2 marzo.

A trasmettere la notte degli Oscar 2025 sarà il servizio pubblico radiofonico e televisivo italiano. In diretta TV su Rai 1 e in live streaming su Rai Play.

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti questo appuntamento ti consigliamo di collegarti in streaming su Rai Play non prima di aver attivato sul dispositivo NordVPN. Grazie a questa VPN, in offerta speciale a un prezzo molto interessante, potrai cambiare posizione virtuale selezionando un server italiano tra quelli disponibili.

Oscar 2025: tutti i candidati

Academy ha già pubblicato l’elenco completo dei candidati agli Oscar 2025. Ecco l’elenco ufficiale, per categorie.

Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte due

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Sean Parker per Anora

Brady Corbet per The Brutalist

James Mangold per A Complete Unknown

Jacques Audiard per Emilia Pérez

Coralie Fargeat per The Substance

Adrien Brody per The Brutalist

Timothée Chalamet per A Complete Unknown

Colman Domingo per Sing Sing

Ralph Fiennes per Conclave

Sebastian Stan per The Apprentice

Cynthia Erivo per Wicked

Karla Sofia Gascon per Emilia Pérez

Mikey Madison per Anora

Demi Moore per The Substance

Fernanda Torres per Io sono ancora qui

Kieran Culkin per A Real Pain

Jurij Borisov per Anora

Edward Norton per A Complete Unknown

Guy Pearce per The Brutalist

Jeremy Strong per The Apprentice

Monica Barbaro per A Complete Unknown

Ariana Grande per Wicked

Felicity Jones per The Brutalist

Isabella Rossellini per Conclave

Zoe Saldana per Emilia Pérez

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Io sono ancora qui (Brasile)

The Girl With the Needle (Danimarca)

Emilia Pérez (Francia)

Il seme del fico sacro (Germania)

Flow (Lettonia)

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

Il robot selvaggio

The Brutalist

Dune – Parte due

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

A Complete Unknown

Conclave

Il Gladiatore II

Nosferatu

Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte due

Nosferatu

Wicked

A different man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

A Complete Unknown

Dune – Parte due

Emilia Pérez

Wicked

Il robot selvaggio

Alien: Romulus

Better Man

Dune – Parte due

Il regno del pianeta delle scimmie

Wicked

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Il robot selvaggio

El Mal da Emilia Pérez

The Journey da The Six Triple Eight

Like a Bird da Sing Sing

Mi Camino da Emilia Pérez

Never Too Late da Elton John: Never Too Late

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

Death by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man who could not remain silent

Beautiful Men

In the shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!