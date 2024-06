Ottieni 3 mesi GRATIS di Apple Arcade in questo modo (oltre 200 giochi)

Apple Arcade è la piattaforma della casa della mela morsicata con la quale puoi accedere ad un vasto catalogo di oltre 200 giochi, senza pubblicità o acquisti in-app, da sfruttare sul tuo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Puoi provare il servizio gratuitamente per un mese se non ti sei mai iscritto, ma c’è anche un modo per avere addirittura tre mesi gratis e avere così tutto il tempo di divertirsi con i titoli presenti nel catalogo.

Apple Arcade: sblocca la prova gratis di 3 mesi

Per avere il diritto di provare Apple Arcade gratis per 3 mesi devi aver acquistato di recente un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Se rientri in questa casistica, allora devi procedere come segue:

Accendi il tuo nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV e accedi con il tuo ID Apple. Una volta connesso, apri l’App Store sul tuo dispositivo. Trova la sezione di Apple Arcade nell’App Store. Assicurati che il tuo dispositivo abbia installata l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS. Una volta nella sezione di Apple Arcade, dovresti vedere l’opzione per riscattare 3 mesi gratuiti. Tocca l’opzione “Riscatta 3 mesi gratis” e segui le istruzioni per completare il processo.

Apple Arcade ti darà accesso ad un catalogo di oltre 200 giochi già presenti e che ti offrirà sempre nuovi titoli da esplorare grazie agli aggiornamenti regolari. Un’opportunità da non farsi scappare se hai i requisiti per accoglierla: del resto, è gratis, perché rinunciare?