Ottieni Apple Arcade gratuitamente con questo trucchetto

Con Apple Arcade puoi avere una piattaforma che ti garantirà un divertimento illimitato: parliamo di un catalogo che include oltre 200 giochi per iPhone, iPad, Mac e Apple TV, tutti senza pubblicità o fastidiosi acquisti in app. Costa 6,99 euro al mese, ma puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni. Attenzione però perché potresti estendere questa prova gratuita addirittura fino a 90 giorni. Ecco come.

Come provare gratis Apple Arcade per 3 mesi

Il segreto in realtà uno solo e molto semplice: se di recente hai acquistato un nuovo dispositivo Apple, hai diritto a riscattare la tua prova gratuita di Apple Arcade per 3 mesi. Per nuovo dispositivo intendiamo un qualsiasi iPhone, iPad, Mac o Apple TV, con una procedura da attivare entro 90 giorni.

Qual è questa procedura? Facilissima: ti basta configurare il tuo nuovo dispositivo, aprire l’App Store, andare alla sezione Apple Arcade e seguire le istruzioni per attivare l’offerta. In genere dovrebbe spuntare in automatico un messaggio che ti invita a riscattare i tuoi 3 mesi gratis.

In alternativa, se non hai acquistato o non intendi acquistare un nuovo prodotto Apple a breve termine, hai pur sempre la prova gratuita illimitata di un mese. Provi il catalogo e poi decidi se confermare o rinunciare senza costi nascosti o aggiuntivi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare il tuo divertimento ad un nuovo livello.