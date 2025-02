Ottieni il 4% annuo lordo con il conto online SelfyConto

L’ultima iniziativa di Banca Mediolanum consente di ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi per coloro che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 10 marzo, accreditano lo stipendio e vincolano le loro somme entro il 10 aprile. La promozione in corso prevede inoltre la possibilità di svincolare il denaro depositato in ogni momento, senza perdere gli interessi maturati.

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum, attraverso cui si ha accesso a tutti i servizi di un tradizionale conto corrente tramite l’app Mediolanum e il sito web. Tra le altre cose, si ha l’opportunità anche di richiedere un prestito, investire in fondi comuni e accedere a una delle migliori piattaforme di trading online oggi disponibili in Italia.

Come ottenere il 4% annuo lordo con SelfyConto

Il primo passaggio prevede l’apertura del conto SelfyConto entro il 10 marzo 2025, tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum. Entro 30 giorni dall’apertura del conto bisogna poi richiedere la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi, con un vincolo minimo di 100 euro e uno massimo di 500.000 euro.

Lo step successivo riguarda l’accredito dello stipendio, che deve avvenire entro e non oltre sette giorni prima della scadenza del deposito. In caso contrario, il regolamento dell’iniziativa chiarisce che il tasso promozionale del 4% annuo lordo non sarà valido, con le somme vincolate che verranno invece remunerate attraverso il tasso previsto dalle attuali condizioni contrattuali di Banca Mediolanum.

L’accredito dello stipendio, o una spesa di almeno 500 euro al mese, consentono inoltre di azzerare il canone del conto così come i bonifici ordinari e istantanei fino al 31 dicembre 2027. Al di là di questo, il canone di tenuta del conto è gratuito per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, poi passa a 3,75 euro al mese.

Sono gratuiti anche i prelievi negli sportelli ATM in area Euro, il primo anno di canone della carta di debito (poi 10 euro l’anno), gli addebiti delle utenze e le principali operazioni bancarie, così come il canone della carta di credito per i primi 12 mesi (poi 20 euro dal secondo anno).