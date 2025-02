Ottieni il 4% annuo lordo con SelfyConto, il conto online a canone zero

SelfyConto si conferma una delle soluzioni bancarie più vantaggiose sul mercato, offrendo ai suoi clienti un’opportunità unica per far crescere i propri risparmi. Con il suo conto deposito a tasso del 4% annuo lordo, puoi mettere al sicuro il tuo denaro e ottenere rendimenti interessanti, senza rinunciare alla flessibilità: i fondi possono essere svincolati in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati. E tutto questo con zero costi di canone per il primo anno.

Per aprire SelfyConto basta andare sul sito di Banca Mediolanum, ma andiamo a scoprire meglio quali sono le sue caratteristiche.

Con SelfyConto guadagni il 4% sui tuoi risparmi con la massima flessibilità

A differenza di molte soluzioni di risparmio che bloccano i tuoi fondi per lunghi periodi, il conto deposito di SelfyConto ti permette di ritirare il denaro quando vuoi, senza perdere gli interessi già maturati fino a quel momento. Questo significa che puoi far fruttare i tuoi risparmi con la tranquillità di poterli usare quando ne hai bisogno.

SelfyConto è un conto 100% digitale, gestibile direttamente dall’app o dal sito ufficiale, con un’interfaccia intuitiva che ti permette di controllare in tempo reale saldo, movimenti e rendimenti del tuo deposito.

Oltre all’interessante tasso d’interesse sul deposito, SelfyConto offre:

Canone zero per il primo anno (poi 3,75€ al mese, azzerabili per gli under 30);

Bonifici online gratuiti e operazioni bancarie senza costi nascosti;

Gestione completamente digitale, con assistenza sempre disponibile;

Carte di pagamento incluse, per prelievi e acquisti senza commissioni aggiuntive.

Se cerchi un conto deposito che ti garantisca il 4% annuo lordo, ma con la libertà di ritirare i fondi in qualsiasi momento, SelfyConto è la scelta giusta. Approfitta dell’offerta e apri il tuo conto online oggi stesso per iniziare a far rendere i tuoi risparmi in modo semplice e sicuro.