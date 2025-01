Ottieni liquidità con SelfyCredit Instant, il prestito personale direttamente da app

Quando si ha bisogno di liquidità sul proprio conto corrente l’aspetto cruciale è la tempestività. Un’emergenza, una spesa improvvisa o un imprevisto, ma anche un’occasione, un affare o un investimento richiedono di poter stanziare subito una determinata cifra di denaro. Eppure non sempre si può contare o attingere alle proprie finanze e l’unica alternativa possibile è quella di richiedere un prestito. Ma tra costi di istruttoria e verifica dei requisiti i tempi si allungano e la convenienza svanisce. Non con SelfyCredit Instant, la funzione integrata in SelfyConto con la quale richiedere in tempo reale direttamente dall’app un prestito personale fino a 20.000€. Apri ora il tuo conto SelfyConto.

Un conto accessibile e gestibile completamente da app

SelfyCredit Instant è la funzionalità presente nell’app Mediolanum (disponibile per iOS e Android) associata al conto corrente SelfyConto. Con SelfyCredit Instant si può richiedere un prestito personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza spese di istruttoria né imposta di bollo. Si possono richiedere fino a 20.000€ con diversi requisiti a seconda dell’importo richiesto. Ci sono cinque diverse fasce: fino a 2.500€, fino a 5.000€, fino a 10.000€, fino a 15.000€ e fino a 20.000€.

Direttamente dall’app è possibile verificare di essere in possesso dei requisiti necessari e ottenere rapidamente il prestito personale dell’importo richiesto. Così da avere la liquidità per rispondere a tutte le esigenze e le emergenze, senza dover attendere troppo tempo o rischiare di non poter contare su quella cifra di denaro.

SelfyCredit Instant è solo uno degli strumenti disponibili nel conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum. Un conto corrente a canone zero per gli under 30 e chi accredita lo stipendio (o spende almeno 500€ al mese) che comprende bonifici SEPA istantanei, prelievi gratuiti e per il primo anno la carta di debito Mediolanum Card su circuito Mastercard. Tutto quello di cui si può avere bisogno per far fronte alle spese ordinarie e quelle straordinarie.