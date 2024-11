Ottieni una carta di credito gratuita per un anno con SelfyConto

Al giorno d’oggi trovare un conto online che includa una carta di credito gratuita è un’impresa difficile, per non dire impossibile. Le eccezioni però esistono, e in questo caso è il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum. I nuovi clienti possono infatti richiedere una carta di credito Mastercard o VISA con quota gratuita il primo anno (poi 20 euro dal secondo anno) al momento dell’apertura del conto.

Ci sono poi altri vantaggi. Ad esempio, SelfyConto è un conto online a canone zero per i primi 12 mesi e fino a trent’anni per gli under 30. Al termine del primo anno, o al compimento dei 30 anni, il canone passa a 3,75 euro al mese, ma anche in questo caso è azzerabile in via promozionale.

Per aprire SelfyConto occorre collegarsi su questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Come ottenere una carta di credito gratuita con SelfyConto

Prima di tutto bisogna aprire il conto SelfyConto. Durante la fase di iscrizione, oltre ad aggiungere la carta di debito, richiedi anche la carta di credito Mediolanum Credit Card, scegliendo il circuito di pagamento preferito tra Mastercard e VISA. Inoltre, volendo, puoi inserire anche una tua foto e scegliere il colore, così da personalizzare ulteriormente la carta. Una volta che la richiesta viene accettata, potrai usare liberamente la carta di credito per 12 mesi con quota gratuita. Dal secondo anno poi il canone passerà a 20 euro all’anno, quindi meno di due euro al mese.

La carta Mediolanum Credit Card presenta un plafond a partire da 1.500 euro al mese e la funzionalità Easy Shopping, che consente di dilazionare i pagamenti dei propri acquisti di importo superiore a 250 euro e fino ad un massimo di 2.400 euro. La scelta delle rate e della loro durata è a totale discrezione del titolare della carta.

Inoltre, i pagamenti sono ancora più sicuri grazie alla compatibilità con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e con il proprio smartwatch.

Maggiori informazioni sul conto online SelfyConto a questa pagina dedicata del sito Banca Mediolanum.