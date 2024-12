Ottimizza le tue serate gaming online con la promo natalizia di NordVPN

Solitamente una VPN viene spesso associata a sicurezza. In realtà, questo servizio, se si sceglie bene il provider, è in grado di ottimizzare parecchio la propria connessione rendendola più stabile, veloce e fluida. Approfitta della promo natalizia di NordVPN per ottimizzare le tue serate gaming online. Cosa stai aspettando? Attivala adesso con il 74% di sconto e 3 mesi extra gratis.

Grazie a questa super VPN ottieni velocità e prestazioni. Infatti, NordVPN offre connessioni estremamente veloci, fondamentali per il gaming online. Attivandola sui tuoi dispositivi, hai accesso a oltre 6700 server ultraveloci distribuiti in 60 Paesi di tutto il mondo. Questi garantiscono velocità fino a 6730+ Mbps, più che sufficienti per lo streaming in 4K e il gaming intensivo.

Inoltre, grazie al protocollo proprietario NordLynx, basato su WireGuard, hai latenze bassissime, con ping inferiori a 50 ms ideali per il gaming. Insomma, con questa VPN diventerai il gamer che hai sempre sognato, un passo avanti ai tuoi nemici e sfidanti.

NordVPN è anche sicurezza per il tuo gaming online

Ottimizzare il gaming online significa anche avere il massimo della sicurezza e NordVPN in questo è una maestra. Attivala adesso con il 74% di sconto e 3 mesi extra gratis. Puoi risparmiare con la promozione natalizia, senza rinunciare al meglio.

Questa VPN fornisce un elevato livello di protezione durante le sessioni di gioco:

crittografia avanzata AES 256 Bit per proteggere il traffico dati rendendolo invisibile a terzi;

per proteggere il traffico dati rendendolo invisibile a terzi; protezione contro attacchi DDoS che potrebbero interrompere le partite con conseguenze disastrose;

che potrebbero interrompere le partite con conseguenze disastrose; funzionalità aggiuntive come Kill Switch e Dark Web Monitor.

Ottimizzazione estrema della connessione

NordVPN assicura un’ottimizzazione capillare della tua connessione per migliorare le prestazioni di rete durante il gaming online. Infatti, una volta attivata sui tuoi dispositivi, incluse le console di gioco:

previene il throttling della connessione da parte degli ISP, mantenendo velocità costanti;

della connessione da parte degli ISP, mantenendo velocità costanti; permette di connettersi a server vicini per ridurre la latenza;

per ridurre la latenza; aggira eventuali limitazioni di banda imposte dal provider.

A tutto questo si aggiungono funzionalità specifiche per il gaming come:

Meshnet per creare reti LAN virtuali per giocare con gli amici come se si fosse nella stessa stanza;

per creare reti LAN virtuali per giocare con gli amici come se si fosse nella stessa stanza; Compatibilità con router per proteggere console e tutti i dispositivi connessi;

con router per proteggere console e tutti i dispositivi connessi; Smart DNS per accedere a contenuti geo-bloccati su console.