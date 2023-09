Ottimizzazione e pulizia computer: prova PC Cleaner

È facile accumulare file inutili sul computer, che occupano spazio sul disco rigido e rallentano il PC. Alcuni pensano che il problema sia la macchina stessa, ormai arrivata alla fine del suo ciclo di vita. In realtà, spesso i problemi sono altri.

Ecco perché è stato creato PC Cleaner, la soluzione perfetta per risparmiare tempo e identificare le cause e gli elementi da rimuovere per far funzionare nuovamente il sistema in modo efficiente.

PC Cleaner, il software migliore per ottimizzare e pulire il PC

PC Cleaner può prolungare la vita del PC risolvendo le principali cause di rallentamento: installazione di software, archiviazione di file e obsolescenza del software.

PC Cleaner consente di individuare ed eliminare in modo permanente tutti i file non necessari memorizzati sul disco, creando più spazio per i dati importanti come documenti e programmi.

Inoltre, è possibile accelerare l’avvio del sistema operativo disabilitando il software non essenziale che ostacola il caricamento del PC.

PC Cleaner pulisce efficacemente i file personali e la cronologia del browser, ripara le associazioni di file e il registro di sistema errati, corregge gli errori e rimuove le chiavi non necessarie.

Inoltre, regola accuratamente le impostazioni di Windows, applicando le impostazioni di sicurezza, di sistema e di Internet più adatte per garantire prestazioni ottimali del computer.

Scarica gratuitamente PC Cleaner dalla pagina dedicata, installalo ed esegui la scansione automatica per applicare le correzioni necessarie.

PC Cleaner è compatibile con Windows 7, 8, 10 e 11 e migliorerà le prestazioni del computer e ottimizzerà il sistema. È facile da usare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.