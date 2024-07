Oura Ring 4: svelato dai documenti per la certificazione

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, la prossima generazione dell’Oura Ring, l’anello smart con cui il Samsung Galaxy Ring ha avuto qualche problema legale, si appresta ad andare incontro a un aggiornamento. La nuova versione dello smart ring, vale a dire Oura Ring 4, sarebbe infatti apparsa in una serie di documenti relativi al test per la certificazione che, oltre a confermare l’esistenza del dispositivo, forniscono anche una serie di dettagli su quello che potrebbe essere il suo aspetto.

Oura Ring 4: design svelato dai documenti per la certificazione

Andando più nello specifico, nell’elenco della certificazione, lo smart ring viene menzionato con il codice OA11. L’elenco include anche una serie di immagini che svelano alcune caratteristiche estetiche, rivelando un design che appare piatto e liscio, molto simile a quello dell’Oura Ring 3 Horizon.

Dalla documentazione si evince altresì che Oura Ring 4 è in fase di test in varie taglie, precisamente 7, 9, 13 e 15, ma non è da escludere che possano essere rilasciate anche altre misure.

I dispositivi in fase di test sono identificati da due codici: OA11 e OA12. Non dovrebbero riferisci a device differenti, ma a due varianti. La cosa non sarebbe così improbabile, visto e considerato che l’Oura Ring 3 è disponibile in una variante Horizon liscia e in una variante Heritage con un design plateau.

Non resta quindi nient’altro da fare se non attendere che vengano diffuse nuove indiscrezioni o, ancor meglio, informazioni ufficiali.

Ricordiamo che l’Oura Ring 3 è stato lanciato ad ottobre del 2021, di conseguenza è probabile che la nuova versione dello smart ring possa far capolino sul mercato durante l’ultimo trimestre dell’anno.