Samsung Galaxy Ring: in vendita da agosto negli Stati Uniti

Il Samsung Galaxy Ring verrà messo in vendita a partire da agosto prossimo negli Stati Uniti, dopo la presentazione ufficiale attesa per il 10 giugno in occasione dell’evento Unpacked che Samsung ha in programma a Parigi.

Samsung Galaxy Ring sarà in vendita da agosto 2024

La conferma della cosa è arrivata nelle scorse ore in maniera decisamente singolare: è infatti emerso un documento legale in cui Samsung cita in giudizio Oura, il noto produttore di anelli smart, per presunto plagio di brevetti. Nel documento viene specificato che la produzione di massa dell’anello della sudcoreana inizierà a partire da metà giugno di quest’anno, con le vendite che prenderanno il via due mesi dopo, appunto.

Alla luce delle tempistiche apprese, è probabile che la fase di preordine possa durare fino a quattro settimane prima che il dispositivo arrivi nelle mani dei clienti.

Per quel che riguarda la commercializzazione in altri Paesi, al momento non vi sono informazioni, ma molto probabilmente il periodo non si discosterà troppo da quello previsto per il territorio statunitense e non è neppure da escludere che il lancio in Italia e nel resto del mondo possa coincidere. Non vi sono indizi, infatti, che facciano pensare che Samsung intenda scaglionare il lancio del suo anello smart.

Per quanto riguarda la questione prezzo, non vi è ancora nulla di ufficiale, ma stando a precedenti indiscrezioni dovrebbe essere compreso tra i 300 e i 350 dollari negli Stati Uniti. Si vocifera altresì che per usufruire delle sue funzioni premium verrà richiesto un abbonamento mensile di circa 10 dollari.