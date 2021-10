Outlook: in download l'estensione ufficiale per Chrome

Qualche mese dopo aver rilasciato l'estensione ufficiale di Outlook per Edge, il gruppo di Redmond fa altrettanto con il browser concorrente di casa Google: la versione confezionata e ottimizzata dalla software house per Chrome è ora disponibile al download, attraverso le pagine della piattaforma Chrome Web Store.

Microsoft Outlook su Chrome: c'è l'estensione

La componente aggiuntiva messa a disposizione da Microsoft permette di accedere in modo semplice e rapido ai propri account di tipo personale o business, al fine di leggere, inviare e gestire la casella di posta elettronica (con supporto garantito per le notifiche), creare e consultare gli eventi (inclusa la partecipazione a incontri e riunioni online), tenere traccia dei propri impegni e dei compiti da svolgere, consultare la rubrica e all'occorrenza aggiungere nuovi contatti o modificare quelli esistenti. Il tutto senza dover per forza di cose aprire una scheda dedicata, velocizzando così operazioni che quotidianamente si ripetono decine di volte per chi trascorre le proprie giornate di fronte a un monitor. Questa la descrizione fornita.

Invia e ricevi messaggi di posta elettronica, gestisci il calendario e altro ancora senza aprire una nuova scheda.

Chi cerca invece la versione per Edge la può trovare sullo store ufficiale di Microsoft dedicato agli add-on del browser.