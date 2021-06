Microsoft mostra il restyling dell'interfaccia di Outlook

Prosegue il lavoro di Microsoft finalizzato all'evoluzione di Outlook. Lo scorso anno, il gruppo di Redmond ha dichiarato di voler adottare una nuova piattaforma Web based chiamata OPX (Powered Experiences) per il client di posta elettronica, occupandosene con l'iniziativa nota internamente con il nome in codice Project Monarch. Nell'immagine allegata a questo articolo un primo sguardo al risultato.

Il restyling dell'interfaccia di Outlook in anteprima

Lo screenshot è stato condiviso dalla stessa software house, in una pagina dedicata a una versione di anteprima di Office. Il software si mostra diviso in due finestre, una in primo piano dedicata alla funzionalità Organization Explorer e un'altra collocata invece sullo sfondo con icone ridisegnate, un pannello laterale inedito e gli angoli arrotondati che vedremo in Windows 10 con l'arrivo di Sun Valley.

Al momento il nuovo layout di Outlook non è ancora disponibile per gli Insider: del tutto probabile dunque che Microsoft abbia pubblicato un'immagine tratta da test interni non ancora destinati al rollout. La preview è attesa entro la fine di quest'anno, per poi giungere al rilascio della versione definitiva nel corso del 2022.

Le prime indiscrezioni relative a Project Monarch, circolate nel mese di gennaio, facevano riferimento al lancio di “One Outlook”, una nuova edizione dell'applicazioni strutturata in modo da riunire all'interno di un solo software sia la gestione delle email sia quella del calendario.