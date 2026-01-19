Outlook inutilizzabile dopo l'aggiornamento di Windows 11

Dopo la Patch Tuesday di gennaio 2026, Outlook classico è diventato completamente inutilizzabile, parole degli utenti, non nostre. Crash improvvisi, freeze senza preavviso, email che spariscono nel nulla come i calzini nella lavatrice.

Aggiornamento Windows 11 25H2/24H2: Outlook in tilt, l’unica soluzione è disinstallarlo

Microsoft ha confermato il problema, senza proporre una soluzione. Che si può fare allora? Disinstallare l’aggiornamento e pregare che nel frattempo il PC non decida di scaricare automaticamente di nuovo la stessa patch maledetta.

Microsoft ha rilasciato la scorsa settimana i primi aggiornamenti Patch Tuesday del 2026 per Windows 11: KB5074109, KB5073455 e tre update dinamici (KB5074108, KB5074208, KB5073454). Dovevano migliorare la stabilità. Invece… ha creato due problemi gravi. Microsoft ha dovuto rilasciare due patch d’emergenza fuori programma, KB5077744 e KB5077797, per sistemare il pasticcio. Ma questa è una costante nell’universo Microsoft, ormai lo sappiamo.

Il problema più grosso, però, riguarda Outlook classico. Molti utenti hanno iniziato a lamentarsi che l’app email è diventata praticamente inutilizzabile dopo l’installazione di KB5074109 su Windows 11 25H2 e 24H2. Blocchi casuali, freeze improvvisi, email in corso di scrittura che non vengono salvate. Tutto il repertorio degli incubi da ufficio.

Nei forum di supporto Microsoft, dove gli utenti si ritrovano per condividere frustrazioni e soluzioni fai-da, te visto che l’azienda non brilla per assistenza proattiva, un utente di nome John W ha scritto: La versione classica di Outlook è completamente inutilizzabile dopo questo aggiornamento forzato di Windows. Blocchi casuali, email non salvate, ecc. Disinstallare l’aggiornamento KB5074109 ha risolto tutto! Ora riesco a chiudere Outlook correttamente, riaprirlo e tutti i miei progressi vengono salvati.

La risposta ha ricevuto 28 voti positivi. Il thread è stato aperto da Chris Seagrave, che a sua volta ha confermato che rimuovere l’aggiornamento ha risolto i problemi.

Anche Suncoast Information Systems, un’azienda informatica che gestisce reti aziendali, ha confermato che diversi dispositivi nella loro infrastruttura presentavano le stesse criticità. Dopo aver disinstallato il la Patch Tuesday, miracolosamente tutto è tornato a funzionare.

Microsoft conferma, ma non risolve il problema

Microsoft, dal canto suo, ha documentato i problemi in un articolo di supporto. L’azienda spiega: Dopo l’aggiornamento di Windows 11 alla versione KB5074109 del 13 gennaio 2026, gli utenti con profili account Outlook POP segnalano che l’app non si chiude correttamente. Ciò significa che Outlook non si riavvia dopo la chiusura. Inoltre, alcuni utenti segnalano blocchi o freeze dell’applicazione.

Microsoft aggiunge che potrebbero esserci ulteriori sintomi non ancora compresi o associati a questo bug, e che sono in attesa di ulteriori indagini. Al momento non ha ancora rilasciato una soluzione ufficiale alternativa.

Il problema sembra riguardare principalmente gli utenti che utilizzano profili account Outlook POP, il protocollo email vecchia scuola che scarica i messaggi sul computer locale invece di sincronizzarli nel cloud come fanno IMAP o Exchange. È una tecnologia che esiste da decenni, rodata, testata, stra-testata.

Il sintomo principale è che Outlook non si chiude correttamente. Si clicca sulla X, si pensa di averlo chiuso, ma il processo continua a girare in background. Quando si prova a riaprirlo, non succede nulla o si apre, ma è congelato. Oppure si apre, ma le email che si stava scrivendo sono sparite nel vuoto.

Al momento, l’unica soluzione confermata è disinstallare KB5074109. Bisogna andare in Impostazioni > Windows Update > Cronologia aggiornamenti > Disinstalla aggiornamenti, trovare KB5074109 nella lista e rimuoverlo. Dopo di che, ovviamente, bisogna assicurarsi che Windows non lo reinstalli automaticamente alla prima occasione. Perché Windows Update ha questa adorabile abitudine di reinstallare gli aggiornamenti che appena rimossi…

Per bloccare la reinstallazione automatica, è possibile usare strumenti come “Mostra o nascondi update” di Microsoft, oppure modificare le impostazioni di Windows Update per posticipare gli aggiornamenti delle funzionalità.