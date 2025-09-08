Outlook Lite non si potrà più installare: cosa fare ora

Era nata come una soluzione agile, pensata per chi cercava velocità e leggerezza. Outlook Lite, l’app da appena 5 MB lanciata nel 2022, ha conquistato milioni di utenti grazie alla sua capacità di funzionare anche su dispositivi meno performanti e reti instabili. Ma ora, Microsoft ha deciso di voltare pagina per sempre.

Microsoft ritira Outlook Lite, come passare alla versione mobile

A partire dal 6 ottobre 2025, Outlook Lite non potrà più essere installata. Chi l’ha già scaricata potrà continuare a usarla ancora per un po’, ma oramai il conto alla rovescia è iniziato. L’annuncio arriva dopo altri ritiri clamorosi, come Microsoft Editor e Lens, segno che l’azienda sta razionalizzando le sue app.

Microsoft invita gli utenti a migrare verso l’app Outlook Mobile (per Android e iOS), più completa e aggiornata. Il passaggio è semplice:

Aprire Outlook Lite e toccare il banner “Installa Microsoft Outlook”;

Oppure cercare “Microsoft Outlook” su Google Play Store;

Scaricare e installare l’app ufficiale;

Accedere con le stesse credenziali: email, calendario e file saranno già sincronizzati.

Non serve alcuna azione da parte dell’amministratore. Chi gestisce account aziendali può trovare ulteriori dettagli nel portale Microsoft 365 Admin Center, con ID MC1148534.

Perché Microsoft ha deciso di ritarare Outlook Lite?

Anche se Outlook Lite svolgeva bene il suo compito per utenti con esigenze basilari, secondo Microsoft i benefici a lungo termine di un’unica app robusta e completa superano i vantaggi di mantenere una versione alleggerita separata.

La decisione fa parte di una strategia più ampia di consolidamento delle applicazioni mobile. Microsoft vuole evitare la frammentazione delle sue app di posta elettronica. Inoltre, Outlook Mobile (l’app principale) offre molto di più rispetto alla versione Lite:

Integrazione completa con calendario e contatti;

Supporto per account multipli;

Funzionalità di sicurezza enterprise più robuste;

Integrazione con Microsoft 365 e altri servizi cloud;

Intelligenza artificiale per la gestione delle email.

Senza contare che mantenere due app separate richiede più risorse per sviluppo, test, aggiornamenti di sicurezza e supporto clienti.