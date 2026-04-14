Outlook Lite smetterà di funzionare a breve: passaggio forzato

L’applicazione Outlook Lite sta per giungere al capolinea, Microsoft ritiene che i tempi siano maturi per il suo definitivo pensionamento. Già da qualche mese non si può più installare sui dispositivi mobile e tra poco verrà completamente abbandonata: la data da cercare in rosso sul calendario è quella del 25 maggio 2026. Gli utenti sono invitati a passare a Outlook Mobile per Android e iOS.

Per continuare a usufruire di un’esperienza di posta elettronica sicura e ricca di funzionalità, è consigliabile passare a Outlook Mobile. Per altre informazioni, vedere Outlook per iOS e Android .

Microsoft ha deciso di abbandonare Outlook Lite

Lanciata nel 2022, è stata pensata inizialmente per i mercati in cui sono diffusi smartphone entry level, per richiedere poche risorse e occupare poca memoria interna. È lo stesso approccio sperimentato, tra gli altri, anche da Facebook. Ha subito ottenuto un buon riscontro in termini di download. A quanto pare, soddisfare le esigenze di questo target non è più una priorità per il gruppo di Redmond.

Restando in tema, Microsoft è alle prese con la volontà di promuovere in tutti i modi il passaggio alla nuova versione di Outlook, nonostante stia incontrando una certa resistenza. Lo sta facendo includendo di continuo nuove funzionalità come quelle viste di recente (ricerca istantanea dei contatti e azioni rapide). Alcuni utenti si sono visti costretti di recente all’upgrade dall’edizione classica per l’impossibilità di mandare le email. Anche gli astronauti della missione Artemis II hanno incontrato qualche problema nell’utilizzo del software.

Va detto che il ritiro completo dell’applicazione Lite non è una sorpresa. Era stato anticipato già nell’autunno scorso con una nota pubblicata sulle pagine del supporto ufficiale. Eccola.