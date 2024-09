Outlook Lite raggiungere i 10 milioni di download

Ad agosto del 2022, Microsoft ha lanciato la sua app Outlook Lite per dispositivi Android, una speciale variante della classica app di posta elettronica del colosso di casa Redmond concepita per fornire ai mercati con smartphone entry level senza grandi capacità di archiviazione una valida alternativa. Successivamente l’app è stata resa accessibile a qualsiasi device Android. Dopo questa mossa, a dicembre scorso a raggiunto e superato i 5 milioni di download, mentre ora viene annunciato il traguardo dei 10 milioni di download.

Outlook Lite a quota 10 milioni di download

Con la pubblicazione di un post dedicato, Microsoft ha infatti informato del raggiungimento del nuovo traguardo, a meno di un anno di distanza, indice del fatto che Outlook Lite costituisce una soluzione ampiamente apprezzata dall’utenza.

L’azienda ha aggiunto anche che nell’ultimo anno ha introdotto una serie di miglioramenti e nuove funzionalità nell’app, più precisamente il supporto multi-account che consente di gestire più account di posta elettronica in un unico posto e l’integrazione senza soluzione di continuità dell’account Gmail che semplifica l’accesso e la gestione dei propri account Google.

Il team di sviluppo ha altresì comunicato di aver lavorato per apportare miglioramenti per le prestazioni e l’esperienza utente complessi. “Ogni download e feedback che hai condiviso è stato incredibilmente importante per noi, spingendoci a garantire che ogni aggiornamento sia migliore dell’ultimo. Per favore, continua a condividere i tuoi pensieri; il tuo contributo è inestimabile mentre cresciamo e miglioriamo. È incredibile vedere quanti di voi hanno abbracciato Outlook Lite come parte della vostra routine quotidiana. Con oltre 10 milioni di download, sentiamo una responsabilità ancora maggiore di aiutarti a rimanere connesso, organizzato e portare a termine i tuoi compiti. Ti siamo profondamente grati per la fiducia che hai riposto in noi”.