Il client di Outlook per Mac diventa gratis

Non è più necessario un abbonamento a Microsoft 365 attivo per utilizzare la versione Mac di Outlook: ora è gratis, liberamente disponibile per il download attraverso la piattaforma Mac App Store. Ottimizzato per i chip M1 e M2 progettati internamente dalla mela morsicata, può sfruttare appieno i widget della piattaforma e il suo centro per le notifiche.

Outlook in download gratis per i computer Mac

Il client, lo ricordiamo, garantisce il supporto agli account Outlook.com, ma anche a quelli Gmail, iCloud, Yahoo e, più in generale, a tutti quelli compatibili con il protocollo IMAP. Nell’autunno 2020, la sua interfaccia è stato sottoposta a un completo restyling, con l’obiettivo dichiarato di migliorarne il funzionamento e adattarlo agli ultimi cambiamenti introdotti da Apple nel sistema operativo macOS.

Tra le caratteristiche integrate da Outlook per Mac troviamo quella per la sincronizzazione con iOS tramite Handoff. Questo permette, ad esempio, di iniziare un’attività sul computer per poi portarla avanti o terminarla sullo smartphone. Microsoft ha inoltre già annunciato la prossima inclusione di feature inedite come l’aggiunta di una barra per la consultazione rapida degli eventi inseriti nel calendario. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo a un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale.

Siamo entusiasti di invitare tutti gli utenti Mac a provare la nostra app di Outlook riprogettata, con le più recenti e migliori funzionalità di macOS.

Nei mesi scorsi, al termine di una lunga fase di test necessaria per far emergere bug e imperfezioni da correggere, la software house ha rilasciato la nuova versione del client per Windows, basata su un codice strettamente legato a quella Web accessibile da browser desktop. Ciò nonostante, su macOS continuerà a trattarsi di un’applicazione nativa e non di una PWA (Progressive Web App), come confermato in via ufficiale alla redazione del sito The Verge.

