Outlook per Windows 11: nuove funzionalità in arrivo

Dal mese di settembre 2023 è disponibile la nuova app Outlook per Windows 11 che prenderà il posto delle app Posta e Calendario entro fine 2024. Nel corso dei prossimi mesi verranno aggiunte numerose funzionalità, come ha scoperto Windows Latest.

Funzionalità in arrivo per Outlook

Nella pagina relativa alla roadmap sono elencate oltre 30 funzionalità in sviluppo. Una delle più attese è il supporto per i file PST, ovvero il formato usato da Outlook per salvare i vari “oggetti”. Inizialmente sarà possibile leggere e cercare le email. Successivamente verrà aggiunto il supporto per calendari, contatti e attività.

Outlook permetterà inoltre di impostare l’intervallo di sincronizzazione per l’accesso offline. Attualmente sono disponibili solo gli intervalli predefiniti (7, 30, 90 e 180 giorni). Gli utenti potranno anche fissare le cartelle preferite nella parte superiore del pannello di navigazione.

Nei prossimi mesi arriverà una card con i dettagli dei meeting e nuove opzioni per filtri e ordinamento. Microsoft migliorerà anche Copilot. Sarà possibile riscrivere solo una parte del testo, invece dell’intera email. L’assistente potrà creare inviti alle riunioni analizzando il thread e precompilando tutte le sezioni. Una specifica funzionalità consentirà di generare un breve riassunto delle conversazioni su un argomento.

Altre novità in arrivo (molte entro fine 2024) sono le caselle di posta condivise, il supporto per gli add-in, la crittografia S/MIME, la condivisione locale dei file Office (ad esempio Word e PowerPoint), la registrazione dei video, la creazione di newsletter e la programmazione dei meeting con Copilot.