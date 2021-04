Ovegna MN7: il mini PC con Ubuntu che sta in una mano

Oggi vi consigliamo come di consueto un mini PC, ma in questo caso uno decisamente diverso dal solito. Stiamo parlando dell’Ovegna MN7, un micro PC con sistema operativo Ubuntu dalle dimensioni estremamente ridotte.

Micro PC Ovegna MN7: caratteristiche tecniche

Non possiamo quindi che partire dal design, vero segno distintivo di questo computer. È definito micro PC proprio perché le dimensioni sono tra le più piccole del mercato: 62x62mm per soli 42mm di altezza. Il peso è di soli 125 grammi, tanto piccolo che si tiene con una mano. Il processore all’interno, tuttavia, è un ottimo Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread in grado di raggiungere i 2,7GHz. Ad affiancarlo ci pensano 8GB di memoria RAM LPDDR4 ed un SSD mSATA da 128GB. A spingere il tutto ritroviamo Ubuntu preinstallato, ma nulla vieta ovviamente di sostituire l’OS con quello a noi più congeniale. Una configurazione decisamente performante per tutte le attività quotidiane, dal lavoro d’ufficio alle lezioni in DAD, incluso l’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività, a dispetto delle dimensioni, non manca davvero nulla. Due le porte USB entrambe con specifica USB 3.0. Per la connessione al monitor ritroviamo una porta HDMI la quale permette di collegare uno schermo con risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca uno slot per microSD utile per espandere la memoria fino ad ulteriori 128GB. Presente naturalmente il jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth.

Il PC è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di soli 249,90 euro, un prezzo piuttosto conveniente considerando il rapporto prezzo/prestazioni nella sua categoria.